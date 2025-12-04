El polémico video de Fátima Bosch que fue interrumpido abruptamente

Fátima Bosch sigue siendo el centro de atención tras ser coronada como Miss Universo 2025. La representante mexicana avanza esquivando críticas pero ahora se vio envuelta en un incómodo momento mientras compartía un video en vivo a través de sus redes sociales.

La Miss Universo 2025 se encuentra en Nueva York y a través de sus redes sociales comparte la agenda que va cumpliendo. Todo ocurre mientras aún resuenan las voces que acusan a Fátima Bosch de fraude y los rumores que señalan que renunciaría.

¿Qué video de Fátima Bosch fue cortado abruptamente?

Fátima Bosch se muestra muy activa en las plataformas digitales y es por eso que en la noche del martes 2 de diciembre compartía un live a través de sus redes sociales. La joven nacida en Tabasco se disponía a comer una hamburguesa cuando su transmisión fue interrumpida abruptamente.

Regañaron a Fátima bosch por hacer un live comiendo hamburguesas 😭😭 pic.twitter.com/aXc0gYeqUP — lynneve (@MeDicenEve) December 3, 2025

En este marco, la Miss Universo 2025 recibió la orden de cortar con la transmisión. Una persona que la acompañaba le indicó que no podía filmarse comiendo hamburguesa por lo que Fátima Bosch no solo se mostró sorprendida sino que expresó: “Estoy haciendo un vivo. ¿Qué tiene? la gente come hamburguesas”.

Quien la acompañaba le señaló: “No. Apágalo”, por lo que Fátima Bosch volvió a expresar sorprendida: “¿Qué? ¿No puedo? Uy”, antes de culminar el video.

Fátima Bosch se aleja de las críticas

La interrupción abrupta del video le ha sumado a Fátima Bosch otro motivo por el cual ser portada de los medios de comunicación. Sin embargo, han sido las críticas tras coronarse como Miss Universo 2025 las que más han rodeado a la mexicana.

De todos modos, al llegar a Nueva York, tomó contacto con los reporteros y afirmó que “la organización es transparente y este triunfo me lo gané con arduo trabajo, pero entiendo que así es esto”. Además, Fátima Bosch remarcó: “Por cada mensaje malo hay 300 mensajes buenos”.

