Pagan casi 100 mil pesos por esta moneda conmemorativa de 5 pesos

En el entorno digital las monedas son cada vez más comunes, pues las personas que cuentan con pecunias históricas o de un alto valor simbólico las venden en precios estratosféricos. Un ejemplo de ello es esta moneda conmemorativa de 5 pesos, la cual tiene un valor que asciende a los casi 100 mil pesos.

Con 100 mil pesos se puede entregar el enganche para un hogar o un automóvil; además, es dinero suficiente para pasar un periodo de vacaciones dentro del país o, bien, para renovar por completo tu casa. En ese sentido, este dueño exige tal cantidad de dinero por quien desee tener su moneda de 5 pesos.

¿Cuáles son las características principales de esta moneda de 5 pesos?

Esta moneda conmemorativa de 5 pesos, que tiene como característica principal el rostro de Francisco Villa, forma parte de la conmemoración del Centenario Entenario de la Revolución Mexicana. En ese sentido, el Banco de México lanzó una serie de monedas con estas características entre el 2008 y el 2010.

Mercado Libre

La moneda de la que hablamos se acuñó en el año 2008 y se pide hasta 80 mil pesos por ella debido a sus características. Se trata de una pieza bimetálica cuyo centro es de bronce aluminio y un anillo de acero inoxidable; del mismo modo, tiene un diámetro de 25.5 centímetros, un grosor de 2 milímetros y un peso de 7.07 gramos.

Fueron alrededor de 10 millones de monedas las que se acuñaron con estas características, mismas en donde destaca el rostro de Francisco Villa a caballo en el reverso de la misma. Cabe mencionar que este es uno de los personajes más importantes de la Revolución, motivo por el cual la pecunia también cuenta con connotaciones históricas.

¿Por qué su dueño pide casi 100 mil pesos por esta moneda conmemorativa?

El dueño de esta pecunia de la numismática, el cual radica en el Estado de San Luis, ofreció la moneda de 5 pesos a través de Mercado Libre por un costo de 80 mil pesos al considerar que su producto está “impecable”. No obstante, se recomienda asistir en primera instancia con un experto para conocer si el valor que pide es justo o se trata de una estafa más de internet.