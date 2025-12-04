Grupo Firme se viste de luto tras inesperada muerte

Grupo Firme se encuentra atravesando un triste presente al confirmarse la repentina muerte de un ser muy querido. Se trata de Don Francisco Gutiérrez Pineda, abuelo del socio de la agrupación, Isael Gutiérrez.

La triste noticia fue dada a conocer en redes sociales por lo que los mensajes de apoyo y las condolencias se siguen acumulando en las casillas de comentarios. Isael Gutiérrez le dedicó sentidas palabras de despedida a un hombre que fue muy importante en su vida.

¿Cómo se conoció la muerte que vive Grupo Firme?

Isael Gutiérrez, reconocido mánager y productor del regional mexicano fue el encargado de comunicar la muerte de su abuelo Francisco Gutiérrez Pineda. Fue a través de sus redes sociales que compartió una fotografía de su abuelo junto a palabras de despedida.

“Hoy me despido de mi abuelito, Don Francisco Gutiérrez Pineda, con profundo agradecimiento y orgullo, gracias abuelito por tu tiempo, tu cariño y tu presencia en cada etapa de mi vida”, remarcó el socio de la agrupación que lidera Eduin Caz.

Dolor compartido de Grupo Firme

Tras la publicación de Isael Gutiérrez, las redes sociales se han inundado con mensajes en apoyo al productor y su familia. La pérdida de su abuelo de 97 años de edad ahora es un dolor compartido por quienes siguen la música de Grupo Firme.

El propio Eduin Caz fue una de las personalidades que dejaron su saludo respetuoso a Isael Gutiérrez ante la pérdida de su abuelo. “Gracias abuelito por vivir y darnos vida a la familia Gutiérrez”, remarcó en su posteo el socio de la reconocida agrupación de regional mexicano.