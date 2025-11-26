Si tú y tu pareja dicen una de estas 4 frases, tienen una mejor relación que la mayoría: lo dice Harvard

En un mundo donde las relaciones se enfrentan a estrés, falta de tiempo y comunicación apresurada, pequeños detalles pueden marcar una gran diferencia. Según investigadores de Harvard, existen ciertas frases cotidianas que funcionan como indicadores claros de una relación sana, sólida y emocionalmente inteligente. Si tú y tu pareja las dicen con naturalidad, es muy probable que su vínculo sea más fuerte que el de la mayoría y que estén construyendo una conexión basada en respeto, apoyo y comprensión mutua.

De acuerdo a un estudio de la Universidad, todo vínculo tiene sus momentos difíciles. Sin embargo, lo que realmente importa es cómo interactúan tú y tu pareja a diario. Entre ellas, resaltaron cuatro fundamentales:



"Aprecio tu esfuerzo": es tentador centrarse demasiado en lo que no te gusta de tu pareja y señalarlo siempre que puedes. Pero es importante destacar lo bueno de sus acciones. Las parejas felices se expresan su gratitud por el esfuerzo del otro. Es una excelente manera de que todos se sientan valorados.

"Ayúdame a entender esto mejor": todos tenemos diferentes crianzas, vulnerabilidades, valores y creencias que influyen en cómo creemos que deberían funcionar las relaciones. Si tu pareja reacciona a una situación de una forma que no comprendes, decirle que quieres conocerla mejor es clave para resolver el conflicto y fortalecer el vínculo.

"Te escucho...": los desacuerdos son inevitables, pero es importante seguir apoyándonos mutuamente mediante la escucha activa. Debes estar dispuesto a dejar de lado tu deseo de tener la razón o de expresar tu punto de vista, el tiempo suficiente para escuchar y empatizar con la perspectiva de tu pareja.

"Te perdono. ¿Puedes perdonarme?": perdonar es difícil. Requiere ser vulnerable, dejar atrás algo que te causó dolor y cambiar tus sentimientos hacia tu pareja. Pero los estudios han demostrado que las parejas que practican el perdón tienen más probabilidades de disfrutar de relaciones más duraderas y satisfactorias.

Así puedes fortalecer la comunicación con tu pareja

Por otra parte, expertos del sitio Psicología y Mente compartieron algunos consejos para fortalecer el diálogo con tu pareja, entre los que mencionaron:

