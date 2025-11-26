Elektra pone descuentazo a esta pantallota UHD 4K, con buen sonido para series y películas

Hay una pantalla de 70 pulgadas que está en oferta en Elektra. La tienda le puso descuento por temporada y es una de buena marca, con calidad y buen sonido para ver series y películas. Si estás buscando una Smart TV con funciones de última tecnología, esta te encantará.

¿Cuál es la pantalla en oferta en Elektra?

La pantalla Daewoo de 70 pulgadas es la del modelo DAW70UER. Tiee tecnología UHD 4K con definición de imágenes para que se vea espectacular, como si fuera el cine.

(ESPECIAL) Así es la pantalla de 70 pulgadas en oferta.

De acuerdo con la descripción del producto , estas son las características de la pantalla que debes considerar:

El tamaño de la pantalla es muy grande : ideal para la sala amplia y para sentirte en el cine.

: ideal para la sala amplia y para sentirte en el cine. Tiene Roku TV : el sistema operativo que es fácil de usar y con menús simples. Puedes ver plataformas e streaming como YouTube, Disney Plus, HBO Max y muchas más.

: el sistema operativo que es fácil de usar y con menús simples. Puedes ver plataformas e streaming como YouTube, Disney Plus, HBO Max y muchas más. La calidad de imagen es UHD 4K : lo que quiere decir es que tiene 4 veces más detalle que una Full HD, haciendo la imagen más nítida, más definida y mucho más realista.

: lo que quiere decir es que tiene 4 veces más detalle que una Full HD, haciendo la imagen más nítida, más definida y mucho más realista. Cuenta con una resolución de 3840 x 2160 pixeles : lo que hace más definida su imagen.

: lo que hace más definida su imagen. Es con instalación sencilla: solo necesitas conectarla a la corriente, iniciar sesión y listo.

¿Cuál es el precio de la pantalla Daewoo en oferta?

El costo de esta pantalla Daewoo de 70 pulgadas es de solo $10,229 pesos. Elektra tenía un precio anterior de $12,789 pesos, haciéndole un descuento de más de 2 mil pesos.

(ESPECIAL) Este es el precio de la pantalla de 70 pulgadas en Elektra.

Además, puedes comprar esta pantallota con hasta 6 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes (que puedes ver en el sitio web de la tienda).

O bien, si se te hace más fácil, puedes pagarlo en 128 semanas de pagos chiquitos de solo $161 pesitos con el Préstamo Eléktra. Puedes solicitarlo en línea también.

Así como esta pantalla, Elektra tiene otras opciones en descuento, y algunas de ellas a mitad de precio. Por eso, si quieres comparar para saber cuál es la que más te conviene, visita una sucursal o mira la tienda en línea.