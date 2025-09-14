¿Qué significa comerse las uñas según la psicología?

Comerse las uñas es un hábito que muchas personas realizan; para algunos de ellos, requieren de varios años para poder dejar de hacerlo. La también conocida onicofagia, debe ser atendida, puesto que puede generar importantes problemas en los dientes o en las uñas, por lo que es importante que sea tratado a tiempo.

Dentro del mundo de la psicología, dichas acciones tienen un importante significado, el cual pocos suelen conocer. No te vayas, porque emplearemos la opinión de los expertos para que sepas qué dicen al respecto, sobre el comportamiento.

¿Qué simboliza morderse las uñas?

La psicóloga emociona Raquelmascaraque en su cuenta de TikTok (@raquelmascaraque), explica que la onicofagia, se asocia a la dificultad de gestionar o manejar emociones desagradables, por lo que las personas toman el hábito de comerse las uñas para aliviar el dolor y la preocupación que tienen.

La psicóloga y creadora de contenido, explica que dicho hábito suele relacionarse con personas que buscan ser productivas todo el tiempo y que al no poder alcanzar metas muy altas se hacen un autodaño, siendo un tipo de castigo. Por otro lado, también explica que va de la mano con las siguientes emociones:

Impaciencia

Aburrimiento

Insatisfacción

Inseguridad

Frustración

Al convertirse en un modulador de emociones y de liberar tensión inconscientemente, se vuelve muy difícil para ciertos usuarios dejar el hábito, puesto que cualquier excusa puede provocar que el hábito se haga sin razón alguna, así lo menciona la psicología.

¿Cómo dejar de morderte las uñas?

Dentro de la psicología, al ser un hábito que muchos usuarios mantienen a lo largo de su vida, puede ser difícil erradicarlo, pero no imposible. Existen métodos que los expertos usan para eliminar el estrés sin la necesidad de comerse las uñas con otro tipo de artículos como:

Pelotas antiestrés.

Masticar chicle.

Aplicar esmaltes amargos.

En algunos casos, es fundamental el apoyo de profesionales de la salud mental, e incluso la ayuda de dermatólogos o dentistas, ya que dicho hábito puede poner en riesgo la salud mental o provocar infecciones en la piel, expertos que se encargarán de darte los mejores tratamientos para cada persona.