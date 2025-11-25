Actriz es drogada en un bar de Chicago para terminar en el hospital; esto se sabe de su estado de salud

Una práctica que se reporta de manera constante en la manera de operar de grupos delincuenciales, es precisamente la de colocar sustancias en las bebidas de las personas. En este caso le tocó a una reconocida actriz de Hollywood. Se reporta que ella se levantó a fumar un cigarro y cuando volvió su bebida tenía una servilleta encima, la cual ella no había colocado. Finalmente… terminó drogada y en el hospital. Este es el estado de salud de Tara Reid.

¿Cómo fue que la actriz terminó drogada en un hotel?

Se reporta que Tara Reid, famosa por interpretar a Vicky Latum en American Pie, tuvo un percance en un bar del hotel donde se alojó en Chicago. Tal como se detallaba un poco al inicio del artículo, la famosa de 50 años estaba en el bar del sitio donde se hospedaba y en un momento salió a fumar un cigarro.

Tras su vuelta se percató que su bebida tenía una servilleta encima, situación que evidentemente le causó extrañeza, pero finalmente consumió lo que le restaba a su vaso. Y tras unos minutos de distancia, cayó inconsciente. Se hizo una llamada a emergencias y se reportó que la actriz era una persona enferma, por lo que la trasladaron a un hospital.

Y justamente en un video que compartió el medio TMZ se percibe cómo recogieron a la actriz. En la prueba videográfica se le nota desorientada, ni siquiera podía estar en pie. Por esa razón tuvo que ser trasladada en silla de ruedas, pues la sustancia que pusieron en su vaso fue muy fuerte.

¿Cuál es el estado de salud de la actriz tras ser drogada en su hotel?

La famosa llegó al hospital y después de ocho horas, los médicos le informaron que había sido drogada. Sin embargo, no había una respuesta sólida de la sustancia que ella bebió, argumentando que ni siquiera le hicieron las pruebas toxicológicas correspondientes. Ante eso, también existen problemas con las autoridades, que no reportaron que la nacida en Nueva Jersey había sido drogada. Pero todo indica que está estable y resolviendo tan desafortunada situación.