Venus en Libra y Urano en Géminis: 3 signos del zodiaco se verán influenciados por este trígono astrológico

Venus continúa recorriendo los primeros grados de Libra, mientras Urano se encuentra retrogradando casi en el primer grado de Géminis. Ambos planetas están unidos por una alineación en trígono (trino) que favorece a algunos signos del zodiaco.

Ritual de Padme Vidente "¿Cómo saber si piensa en mí? [VIDEO] Con este ritual de Padme Vidente, sabrás si la persona que amas realmente piensa en tí.

Conoce cuál es la influencia energética de este trino de aire formado en octubre de 2025. Las siguientes casas astrológicas son las más favorecidas por la buena suerte y abundancia que representa este evento astral.

Te puede interesar: Los 3 signos del zodiaco que aumentarán su caudal de dinero gracias a la cuadratura entre la Luna en Leo y Mercurio en Escorpio

¿Qué significa la alineación en trígono entre Venus en Libra y Urano en Géminis según la astrología?

La alineación en trígono entre Venus en Libra y Urano en Géminis es una de las configuraciones más frescas, magnéticas y liberadoras del cielo. Este trígono representa un flujo natural entre la necesidad de conexión afectiva y el deseo de libertad, abriendo un portal de renovación en los vínculos, las ideas y la forma de amar.

Su energía combina el amor, la armonía y la belleza de Venus en Libra con la originalidad, el ingenio y la chispa eléctrica de Urano en Géminis. Durante los siguientes 7 días aproximadamente, las personas pueden experimentar encuentros inesperados y el fortalecimiento de vínculos que estimulan el alma y la mente.

Te puede interesar: Venus en Libra: la vida amorosa de 3 signos cambiará a partir de la segunda mitad de octubre

Los 3 signos del zodiaco bendecidos por el trígono entre Venus en Libra y Urano en Géminis en octubre de 2025

Las personas favorecidas por la alineación de Venus en Libra y Urano en Géminis son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes 3 signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual

Libra

Géminis

Acuario

Los nativos de estos signos de aire son los más favorecidos por la energía cósmica disponible de esta alineación. Es un momento ideal para conocer personas diferentes, salir de la rutina en las relaciones existentes o renovar la pasión a través del diálogo, el humor y la curiosidad compartida. El amor se vuelve liviano, inteligente, juguetón y estimulante, pero no por eso superficial: es un vínculo basado en la conexión auténtica.

Es un tránsito perfecto para la inspiración artística, los proyectos creativos o las actividades que mezclan estética con tecnología o comunicación (arte digital, redes, diseño, moda vanguardista, escritura o música). También favorece la apertura mental en los vínculos, promoviendo conversaciones honestas y estimulantes. Es una energía que invita a pensar fuera de lo convencional y a abrirse a nuevas formas de expresar el amor, el deseo y la creatividad.

Según la astrología, los nativos de estos signos pueden experimentar conexiones energéticas o sincronicidades que los conectan con personas o ideas afines a su vibración actual. En su máxima frecuencia de aprovechamiento, esta alineación enseña que amar también es dejar ser: que las conexiones verdaderas se fortalecen cuando hay espacio para crecer, colaborar y crear juntos.