19 diseños de uñas inspiradas en el signo Acuario, cortas y largas, para que presumas tu signo zodiacal en el trabajo

Ya llegamos a la temporada de Acuario, el signo zodiacal que se caracteriza por su gran creatividad, independencia, originalidad y espíritu libre; comienza oficialmente el 20 de enero y termina hasta el 19 de febrero. Si cumples años dentro de esta temporada y quieres mostrárselo al mundo orgullosamente, ¿por qué no hacerlo con tu manicure? Te compartimos algunos diseños de uñas que se inspiran en el signo Acuario.

19 ideas de uñas y manicure para quienes son del signo Acuario

1. Uñas de Acuario con borde dorado

Comenzamos con un diseño en tonos azules con brillo que parecen recordarnos un cielo lleno de estrellas. Cada uña está enmarcada en dorado y en este mismo color podemos apreciar los símbolos de Acuario.

2. Con trazos en blanco

Esta es una opción más sencilla, cuyos finos trazos están delineados en blanco sobre un fondo rosa, cercano al tono natural de las uñas y que estiliza las manos.

3. Manicure romántico inspirado en tu signo

Si quieres un diseño que muestre claramente tu intención pero siga siendo discreto como para presumir en la oficina, este es un buen ejemplo. La mayor parte de la uña no tiene color, solamente hay tonalidades rosa y violeta cerca de las puntas y las figuras referentes al signo zodiacal se hicieron en dorado.

4. Colores marinos

Cuando dices "Acuario", el primer color en el que piensas es azul. Y este alegre diseño honra esa idea con una serie de tonalidades marinas que nos hace pensar en el Caribe mexicano. El foco está en el color y no tanto en las figuras, por lo cual el diseño se presta para uñas cortas y largas .

5. En 'mermaidcore'

El estilo 'mermaidcore', referente a la estética clásica de las sirenas, sigue vigente y puedes aprovecharla para presumir tu signo zodiacal. Para honrar esta tendencia puedes usar tonos de morado y verde con efectos iridiscentes o efecto cromo.

6. Manicure sutil, como para la oficina

Aquí tenemos una alternativa tanto coqueta como elegante: aunque mantenemos un tono azul y uno de los principales símbolos de Acuario, las decoraciones están al mínimo. Una uña tiene dibujos, el resto solo tiene las puntas azules con borde plateado.

7. Uñas Acuario y azul intenso

Esta es una idea mucho más elaborada y llamativa, cuyo patrón en blanco y azul incluso nos recuerda un poquito a la talavera. Hay algo mágico en el diseño, que también está hecho en uñas con forma almendra .

8. Puntas francesas con relieve

|Crédito: Instagram. @nail.art.snob

Volvemos con la estética que nos recuerda a las sirenas y que al mismo tiempo hacen referencia a tu signo zodiacal. Como puedes ver, las tonalidades claras de azul y el dorado combinan muy bien.

9. Mezcla de metales

Una vez más, demostrados que el plata y el dorado pueden llevarse muy bien cuando se combinan correctamente. Tenemos una idea de manicure con puntas cubiertas de glitter plateado, y con figuras en dorado que se refieren al signo Acuario.

10. En tonos pastel

No podía faltarnos un diseño en tonos pastel , para darle un toque dulce y de fantasía a tu manicure inspirado en el horóscopo.

11. Uñas Acuario eclécticas

|Crédito: Instagram. @shawniedoesnails

Incluso si combinas patrones muy distintos, es posible armonizarlos si mantienes una misma gama de colores. Este manicure es un gran ejemplo de cómo puede lograrse.

12. Uñas minimalistas inspiradas en tu signo zodiacal

¿Quién dice que no puedes hacerte uñas inspiradas en tu signo zodiacal pero sin llamar demasiado la atención? Aquí, los trazos son sencillos y oscuros, en un fondo completamente nude.

13. Acuario en versión 'cat eye'

La tendencia 'cat eye' puede resultar muy bien si la combinas con referencias al horóscopo o con temas esotéricos. Son diseños que llaman la atención de manera positiva.

14. En plan "darks"

|Crédito: Instagram. @thepolishedberry

Aquí tenemos una idea perfecta para quienes gustan de los tonos oscuros: en lo que parece el cielo nocturno, destacan sofisticados trazos en plata como si fueran constelaciones.

15. Constelaciones para uñas cortitas

En este diseño nos encantó el efecto aperlado y la manera en que los trazos dorados con textura resaltan. No es necesario mucha longitud para apantallar con tus uñas.

16. Con degradado

En contraste, aquí podemos ver un diseño mucho más elaborado y con una longitud bastante atrevida en forma stiletto. El degradado de morado a violeta y los dibujos en plateado atrapan la atención.

17. 'Aura nails' para chicas Acuario

Así como el estilo "ojo de gato", las famosas 'aura nails' pueden llevarse muy bien con la idea de presumir tu signo zodiacal en el manicure.

18. Puntas doradas

Este diseño desafía todas las expectativas: tiene mucha longitud pero poco color, aun así resalta por su original manera de integrar texturas y formas referentes a Acuario.

19. Uñas acuáticas

Aquí la estética es mucho más clásica porque nos recuerda a esas decoraciones marinas tan características de este signo zodiacal. Sin embargo, resulta súper coqueto y femenino.