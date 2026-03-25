Los 4 mejores trajes de baño para mujeres bajitas; estilizan la figura son perfectos para Semana Santa 2026

Para unas vacaciones en la playa, no hay como lucir un bikini o traje que te haga sentir hermosa y segura de ti misma; al mismo tiempo, a veces resulta complicado identificar qué tipo de prendas resaltan los atributos que cada una de nosotras quiere enfatizar. A continuación te decimos cuáles son algunos de los mejores estilos de trajes de baño para mujeres bajitas.

Estas opciones pueden alargar tu silueta visualmente, si es que a ti te gustaría lucir un poquito más alta y estás buscando opciones para Semana Santa 2026. Sin embargo, hay que recordar que todos los cuerpos son distintos y no hay características "buenas" o "malas"; lo importante es que tú te sientas segura y contenta con lo que estás usando y cómo te ves en el espejo.

4 de los mejores trajes de baño para mujeres bajitas, perfectos para Semana Santa 2026

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1. Trajes de baño 'high-cut'

En este tipo de trajes de baño, la parte inferior tiene un corte que pasa por arriba del hueso de la cadera; este corte alto hace que tus piernas se vean más largas, según explica el sitio especializado Who What Wear.

2. Con cuello V, entre los mejores trajes de baño para mujeres bajitas

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Ya sea que elijas un traje de baño completo o de dos piezas, un cuello en V puede ser una de tus mejores elecciones porque puede alargar visualmente el torso y estilizar la silueta. Si tu traje es de un color sólido, el efecto puede potenciarse bastante.

3. Con cut outs en cintura

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Aquellos que tengan elementos que enfaticen la cintura, están entre los mejores trajes de baño para mujeres bajitas. Y, a su vez, uno de los mejores elementos para marcar la cintura pueden ser los cut outs.

4. Con rayas verticales

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Casi de manera universal, se considera que las prendas de ropa con diseño de rayas verticales pueden alargar la silueta y hacerte lucir un poquito más alta. Esta regla se traslada perfectamente en los trajes de baño; además, en primavera 2026 se encuentran de moda este tipo de patrones.