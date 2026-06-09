Manualidades de Kpop Demon Hunters: 5 ideas para que tus hijos se entretengan estas vacaciones de verano

Las vacaciones de verano llegaron. Estamos a escasas semanas de que el ciclo escolar se dé por terminado e inicie el tan esperado período vacacional. Debido a que la mayoría de los estudiantes suelen tener cerca de dos meses libres, contar con algunas actividades bajo la manga puede ser tu salvación para la diversión y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de uno de los personajes favoritos de muchos: las Guerreras Kpop. A continuación, te compartimos 5 ideas de manualidades inspiradas en Kpop Demon Hunters para entretener y jugar con tus hijos estas vacaciones de verano.

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5 ideas de manualidades de Kpop Demon Hunters para que tus hijos se entretengan estas vacaciones de verano

Desde actividades divertidas para que se “ensucien las manos” hasta juegos de gimnasia cerebral. Aquí te compartimos 5 manualidades de Kpop Demon Hunters para pasar un rato de diversión y entretenimiento con los más pequeños de casa.

Slime casero

Hacer slime es una de las actividades más divertidas para los niños pequeños y lo mejor es que existen varios métodos con ingredientes sencillos de conseguir. Una manera de lograr esta mezcla viscosa es combinando pegamento escolar, una cucharadita de bicarbonato de sodio y una o dos cucharadas de líquido de lentillas. Otro método consiste en mezclar jabón de trastes con maicena. Para hacerlo alusivo a las HUNTER/X, sólo añade colorante morado, rosa y azul y un toque de brillos o perlas. ¡Sin duda, una actividad súper divertida!

Muñecas de papel

Armar muñecas de papel es una gran opción para dejar volar la imaginación de los más pequeños. A continuación, te compartimos algunas plantillas descargables para imprimir de Zoey, Rumi y Mira. Todas ellas cuentan con sus respectivos outfits para llevar la diversión a un nuevo nivel. Ya sea que imprimas todas las plantillas o sólo la de la HUNTRIX de tu preferencia… Estamos seguros de que esta actividad encantará.

Friendship bracelets

Otra manualidad fácil pero igual de divertida es la creación de los ya populares friendship bracelets. Lo único que necesitas es hilo elástico de bisutería, cuentas de letras, figuras y colores y listo. ¡Echa a volar tu imaginación! Puedes hacer pulseras con el nombre de la película, tus personajes favoritos o el título de tu canción favorita. ¡Las posibilidades son muchas!

Memorama

Si lo que buscas es una actividad que también ayude al desarrollo del cerebro, un memorama puede ser la opción ideal. En internet existen decenas de plantillas para descargar e imprimir. Aquí te compartimos una. Recuerda que las tienes que imprimir dos veces para tener el doble de piezas y poder hacer la actividad. Lo más recomendable es hacer las impresiones en un papel grueso - como el opalina - y enmicar las piezas para que sean más resistentes.

Máscaras de las Guerreras Kpop

Disfrazarte de tu personaje favorito es el sueño de cualquier niño. Por ello, te compartimos tres plantillas para descargar las máscaras de Mira, Zoey y Rumi, para que tu pequeña se convierta en su HUNTRIX favorita. Solo asegúrate de imprimirlas de un buen tamaño para que cubran el rostro como se debe. Si no quieres gastar en impresiones, ¡también puedes hacer tus propias máscaras siguiendo este patrón!