El huevo es uno de los alimentos más ricos en proteína que todo nutriólogo recomienda llevar en una dieta balanceada, pero lo que muy pocas personas saben es que la cáscara aporta nutrientes a tus plantas, según los expertos en el jardín. Monstera vs poto: cuál es más fácil de cuidar y se ve mejor en el interior de la casa.

De acuerdo con un artículo del portal AD Magazine, las cáscaras de huevo actúan como fertilizante para las plantas, ya sea trituradas, enteras o disueltas en agua. Este truco casero es muy económico y hará que tu jardín siempre luzca verde y lleno de vida. Estos son los 5 ejemplares de interior que harán ver tu casa elegante y cara: las puedes poner en cualquier rincón.

Las cáscaras de este alimento se puede utilizar en las plantas entero, molido o en agua.|Pinterest

La cáscara de huevo en las plantas

La cáscara de huevo, cuando se comienza a descomponer, actúa como fertilizante en el suelo de las plantas, ya que suelta magnesio, fósforo y potasio. Sin embargo, para que este abono orgánico funcione, se requiere de 3 hasta 6 meses, tiempo en el que los residuos del alimento sueltan todos los nutrientes que requiere la planta.

Debido a ello, se recomienda poner cáscara de huevo 2 veces al año, ya que, excederse de esa cantidad, las plantas resentirán los picos y bajadas de nutrientes, lo que puede ocasionar que las especies no crezcan de acuerdo a su anatomía.

Cáscara de huevo en el jardín: por qué los expertos lo recomiendan para tus plantas y cómo hacerlo|Pinterest

Beneficios de utilizar cáscara de huevo y cómo hacerlo

La cáscara de huevo no solo aporta nutrientes a la tierra de las plantas, sino que también tiene otros beneficios que ayudan a que la especie crezca adecuadamente, así como para:



Combatir plagas de caracoles

plagas de caracoles Reducir la acidez del suelo

la acidez del suelo Aportar calcio a las especies, por mencionar algunas.

Los expertos aseguran que la cáscara de huevo es fuente de nutrientes, ya sea triturada, en agua o entera, aunque en esta última opción no es la más recomendada. No obstante, existe una fórmula para que sea efectiva y ella es:

