Guía perfecta para crear el mejor calendario de adviento en estas fechas decembrinas

Los calendarios de adviento buscan crear emoción y mucha ilusión por la llegada del veinticuatro de diciembre, Nochebuena. Consisten en cajas de 24 ventanas, las cuales contienen pequeños regalos, la regla es abrir uno (desde el primero de diciembre) por día hasta llegar a la gran fecha.

¿Cómo elaborar el calendario perfecto para los pequeños?

No hay reglas establecidas, lo importante es echar a volar la imaginación e incluir detalles que al niño podrían gustarle recibir. Las cajas se pueden elaborar con materiales fáciles de conseguir como cartón y forrar con papel decorativo mientras que las ventanas se pueden cortar con algún cuter (con precaución) para obtener la forma perfecta.

Sobre los diseños estos pueden ser variados, si es de alguna figura popular de una caricatura por la que el pequeño tenga gusto, es aún mejor. Algunas ideas sobre programas infantiles pueden ser Bluey, Masha y El Oso, Los Simpson, Garfield, Plim Plim, entre otros, preferiblemente que las figuras y personajes estén diseñados con temática navideña.

¿Qué regalos añadir al calendario?

La diversidad de regalos que se pueden incluir es variada, pueden ser juguetes como legos, balones, rompecabezas, muñecas, peluches, carritos así como estampillas de sus personajes favoritos, dulces, chocolates, pases para asistir al cine o a un parque de diversiones.

Cuando se abra cada ventana lo mejor sería crear un ambiente divertido y lleno de emoción antes de hacerlo. Es importante hacerle saber a los niños que aunque el regalo es importante y divertido, lo es más el momento que se vive en familia, lleno de felicidad por esperar la gran fecha en donde todos se reúnen.

¿Con qué actividades acompañar el momento de abrir las ventanas del calendario?

Algunas ideas de actividades que se pueden hacer al momento de abrir cada regalo puede ser: hacer chocolate caliente, ver películas navideñas, cocinar galletas, armas casas de jengibre, poner el árbol navideño, decorar la casa con luces, usar los famosos “suéteres feos navideños”, escuchar villancicos, aquí la creatividad dependerá de cada familia.

Así que ya sabes, estas fechas pon a volar la imaginación y explora diversas ideas para crear los mejores calendarios de adviento y que en un futuro este momento sea un gran recuerdo de adultos sobre su niñez en Nochebuena.