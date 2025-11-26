Elektra remata a 2,000 pesos menos este tocador con escritorio que está precioso
Conoce cómo es este mueble práctico y elegante que la tienda Elektra acaba de publicar a precio irresistible, ideal para renovar tu habitación sin gastar de más.
Si estabas pensando en renovar tu habitación con un mueble práctico y con estilo, Elektra acaba de lanzar una oferta que vale la pena aprovechar. El tocador con escritorio que muchos usuarios buscan por su diseño moderno, funcional y estético está ahora con un descuento de 2,000 pesos, convirtiéndose en una opción ideal para crear un espacio bonito, organizado y accesible sin hacer una gran inversión.
La tienda publicó recientemente un Tocador de Esquina para Maquillaje, también conocido como escritorio madesa, a un precio irresistible: $4,499, cuando su valor previamente era de $7,000. Este mueble, según el sitio web, combina belleza y utilidad, y está diseñado para hacer tu rutina más ligera y organizada.
Las características del tocador con escritorio que ofrece Elektra
Compuesto por una mesa amplia y un mueble lateral interconectado con tres cajones espaciosos y cuatro nichos abiertos, este escritorio es ideal para guardar maquillajes, libros, cuadernos o artículos decorativos.
Con un diseño de esquina inteligente, optimiza el espacio y puede ser utilizado tanto como tocador como escritorio, perfecto para quienes buscan funcionalidad y un toque de estilo en el ambiente. Además, el producto incluye herrajes y manual con todos los pasos para la instalación.
¿Cuáles son las medidas del mueble?
De acuerdo al portal de la tienda, las medidas del mueble son:
- En L: 74 cm de altura x 150 cm por un lado x 152 cm por el otro.
- Recto: 74 cm de altura x 255 cm de ancho x 60 cm de profundidad total.
Esto debes tener en cuenta antes de comprar un tocador
- Espacio disponible en tu habitación: mide el área donde lo colocarás para asegurarte de que el mueble encaje sin estorbar el paso ni saturar el ambiente.
- Tamaño y distribución del tocador:considera si necesitas uno compacto, uno amplio o un modelo que también funcione como escritorio. Revisa la cantidad de cajones y compartimentos.
- Materiales y calidad de fabricación: MDF, madera sólida, melamina o metal. El material define su durabilidad, estabilidad y apariencia.
- Altura y ergonomía: asegurarse de que sea cómodo para sentarte y usarlo sin forzar postura. Evalúa si viene con banco o necesitas comprar uno.
- Capacidad de almacenamiento: determina si los cajones son profundos, si incluyen divisiones y si te permiten organizar maquillaje, accesorios o artículos de tocador.
- Estilo y diseño: minimalista, moderno, vintage o glam. Elige uno que armonice con tu habitación.