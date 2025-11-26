Elektra remata a 2,000 pesos menos este tocador con escritorio que está precioso

Si estabas pensando en renovar tu habitación con un mueble práctico y con estilo, Elektra acaba de lanzar una oferta que vale la pena aprovechar. El tocador con escritorio que muchos usuarios buscan por su diseño moderno, funcional y estético está ahora con un descuento de 2,000 pesos, convirtiéndose en una opción ideal para crear un espacio bonito, organizado y accesible sin hacer una gran inversión.

La tienda publicó recientemente un Tocador de Esquina para Maquillaje, también conocido como escritorio madesa, a un precio irresistible: $4,499, cuando su valor previamente era de $7,000. Este mueble, según el sitio web, combina belleza y utilidad, y está diseñado para hacer tu rutina más ligera y organizada.

Las características del tocador con escritorio que ofrece Elektra

Compuesto por una mesa amplia y un mueble lateral interconectado con tres cajones espaciosos y cuatro nichos abiertos, este escritorio es ideal para guardar maquillajes, libros, cuadernos o artículos decorativos.

Con un diseño de esquina inteligente, optimiza el espacio y puede ser utilizado tanto como tocador como escritorio, perfecto para quienes buscan funcionalidad y un toque de estilo en el ambiente. Además, el producto incluye herrajes y manual con todos los pasos para la instalación.

¿Cuáles son las medidas del mueble?

De acuerdo al portal de la tienda, las medidas del mueble son:



En L: 74 cm de altura x 150 cm por un lado x 152 cm por el otro.

74 cm de altura x 150 cm por un lado x 152 cm por el otro. Recto: 74 cm de altura x 255 cm de ancho x 60 cm de profundidad total.

