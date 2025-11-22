El rincón más bonito y poco conocido de Tlaxcala, según la inteligencia artificial

Tlaxcala cuenta con muchos lugares bonitos para visitar pero cuando nos referimos a los "rincones más bonitos y poco conocidos", estamos hablando de aquellos que se encuentran fuera del circuito turístico.

Unos de los sitios más populares es Val'Quirico y el Santuario de las Luciérnagas ,pero ahora nos vamos a centrar en aquellos que no son tan conocidos pero que valen la pena poder visitar.

¿Cuál es el rincón más bonito y poco conocido de Tlaxcala?

Zona Arqueológica de Tecoaque: Un sitio poco concurrido pero muy bien conservado que te permitirá sumergirte en la historia prehispánica de la región.

Esta otra está en Tlaxcala, cerca de Calpulalpan, Zona Arqueológica de Tecoaque - Sultepec. pic.twitter.com/9SvqjqI65i — RODOLFO (@CHIVOCANIJO) September 12, 2024

Hacienda de San Nicolás el Grande: Considerada una joya arquitectónica, esta antigua hacienda pulquera ha servido de escenario para películas como Como agua para chocolate. Se encuentra en el municipio de Benito Juárez y está en proceso de apertura al público.

Minas de Tiza: Antiguas minas que ahora son un destino interesante para quienes buscan locaciones fotográficas únicas.

Capilla Real de Indios: A un lado del zócalo de la capital, esta capilla histórica del siglo XVI ha sido restaurada y alberga ahora al Poder Judicial del estado.

Además puedes encontrar paisajes naturales y actividades al aire libreen los siguientes sitios:

Parque Natural El Rey: Ubicado en el municipio de Tlaxco, este parque ofrece actividades de senderismo y la posibilidad de ascender la Peña del Rey.

Cascada de Atlihuetzía: Una caída de agua de 30 metros de altura que ofrece un rincón natural tranquilo para explorar.

¿Dónde se puede disfrutar de la cultura local?

Tlaxco: Este Pueblo Mágico, con raíces otomíes, es conocido por sus artesanos de la plata que emplean técnicas prehispánicas y coloniales. Es un lugar con paisajes de magueyes y un ambiente auténtico.

Atltzayanca: En este pueblo se conserva la tradición del siglo XVIII de fabricar salterios, instrumentos de gran sonoridad.

Nativitas y Santa Apolonia Teacalco: Municipios con una notable tradición de cestería.

