El rincón más bonito y poco conocido de Tlaxcala, según la inteligencia artificial
Estos no se encuentran en el radar de los sitios turísticos más populares pero son muy recomendables.
Tlaxcala cuenta con muchos lugares bonitos para visitar pero cuando nos referimos a los "rincones más bonitos y poco conocidos", estamos hablando de aquellos que se encuentran fuera del circuito turístico.
Unos de los sitios más populares es Val'Quirico y el Santuario de las Luciérnagas ,pero ahora nos vamos a centrar en aquellos que no son tan conocidos pero que valen la pena poder visitar.
¿Cuál es el rincón más bonito y poco conocido de Tlaxcala?
Zona Arqueológica de Tecoaque: Un sitio poco concurrido pero muy bien conservado que te permitirá sumergirte en la historia prehispánica de la región.
Esta otra está en Tlaxcala, cerca de Calpulalpan, Zona Arqueológica de Tecoaque - Sultepec.
Hacienda de San Nicolás el Grande: Considerada una joya arquitectónica, esta antigua hacienda pulquera ha servido de escenario para películas como Como agua para chocolate. Se encuentra en el municipio de Benito Juárez y está en proceso de apertura al público.
Minas de Tiza: Antiguas minas que ahora son un destino interesante para quienes buscan locaciones fotográficas únicas.
Capilla Real de Indios: A un lado del zócalo de la capital, esta capilla histórica del siglo XVI ha sido restaurada y alberga ahora al Poder Judicial del estado.
Además puedes encontrar paisajes naturales y actividades al aire libreen los siguientes sitios:
Parque Natural El Rey: Ubicado en el municipio de Tlaxco, este parque ofrece actividades de senderismo y la posibilidad de ascender la Peña del Rey.
Cascada de Atlihuetzía: Una caída de agua de 30 metros de altura que ofrece un rincón natural tranquilo para explorar.
La cascada de #Atlihuetzia. #Tlaxcala.
¿Dónde se puede disfrutar de la cultura local?
Tlaxco: Este Pueblo Mágico, con raíces otomíes, es conocido por sus artesanos de la plata que emplean técnicas prehispánicas y coloniales. Es un lugar con paisajes de magueyes y un ambiente auténtico.
Atltzayanca: En este pueblo se conserva la tradición del siglo XVIII de fabricar salterios, instrumentos de gran sonoridad.
Nativitas y Santa Apolonia Teacalco: Municipios con una notable tradición de cestería.