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FOTOS | Eugenio Derbez dice que cada que viene a México, lo atacan y desprestigian

Eugenio Derbez enfrentó una controversia por una entrevista con Adela Micha en el 2018, ¡y piensa que hay un complot en su contra! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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