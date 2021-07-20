Eugenio Derbez está al pendiente de la salud de su amigo Sammy. El representante del comediante aclaró que el esposo de Alessandra Rosaldo sí se ha comunicado con la familia.

Sammy Pérez, comediante de 55 años, se encuentra internado por complicaciones por COVID-19 y varios famosos le han bridado mensajes de apoyo.

Pese a lo anterior, muchos se cuestionaban por qué Eugenio Derbez, quien fue amigo y compañero de Sammy en el programa XHDRBZ, no se había pronunciado al respecto.

Sin embargo, Erick de Paz, representante de Sammy, aseguró que el esposo de Alessandra Rosaldo sí ha estado al pendiente de la salud del comediante.

“Se ha puesto en contacto con la familia, (…) tiene el número de teléfono del doctor que está atendiendo a Sammy en el hospital. Sí ha estado al pendiente y toda ayuda es bienvenida”, dijo al diario El Universal.

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Familia de Sammy pide ayuda económica

A través de sus redes sociales, la familia de Sammy Pérez pidió apoyo económico a los seguidores del cómico.

Dani Pérez y Jessica Pérez, ambos sobrinos del comediante, informaron que su tío fue intubado de emergencia este lunes.

“No es nada fácil este procedimiento, se hizo lo que se pudo para no hacerlo” indicó Dani y continuó: “él va a salir adelante pero necesitamos su apoyo, de un granito de arena porque es muy costoso el tratamiento”, se lee en la red social.

En la cuenta de Instagram de Sammy Pérez se publicó una imagen con datos bancarios para hacer donativos y ayudar a pagar el tratamiento del actor, quien permanece en el hospital.

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