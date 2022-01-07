FOTOS | La tricampeona, Mati Álvarez, ¡confirmada para Exatlón All Star!

Mati Álvarez a Exatlón All Star.

Hace unas semanas, la máxima autoridad de Exatlón México, Antonio Rosique, ¡confirmó que estaba en puerta la sexta temporada del reality más demandante y exitoso de nuestro país! Y es que declaró que en ella, participarían todos los campeones y subcampeones de las cinco emisiones pasadas. ¡Será épico!

Rosique empezó a convocar uno por uno para que acudieran a su llamado para hacer la temporada más epica de la historia de Exatlón México, ¡y claro que Mati Álvarez fue convocada!

Mati Álvarez participó en la tercera temporada de Exatlón México y desde el día uno dejó claro de qué estaba hecha, ¡no tenía rival! Así que se convirtió en la campeona absoluta. De inmediato se llevó a cabo la Copa Exatlón, en donde participaron los mejores de varios países, ¡y también fue campeona! De igual manera, participo en la cuarta emisión de Exatlón, ¡y también la ganó! ¿Se llevará el trofeo All Star?

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Exatlón All Star, gran estreno el lunes 31 de enero a las 7:30 p.m. por Azteca UNO.