BRISEIDA ACOSTA
Guardianes | Exatlón
Edad: 27 años.
- Sinaloa.
Disciplina: Taekwondo.
- Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2010.
- Cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2014 y 2021.
- Presea dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
- Dos medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo: Medalla de plata en Puebla 2013 y medalla de bronce en Manchester 2019.
- Representó a México en su disciplina en las Olimpiadas de Tokio 2020.
- Fue eliminada del Exatlón en la semana 12.