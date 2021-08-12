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Exatlón México 2024
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BRISEIDA ACOSTA

Guardianes | Exatlón

EXATLÓN BRISEIDA GRIS

Escrito por: Redacción Azteca UNO

Edad: 27 años.

- Sinaloa.

Disciplina: Taekwondo.

  • Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing 2010.
  • Cuatro medallas en el Campeonato Panamericano de Taekwondo entre los años 2014 y 2021.
  • Presea dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
  • Dos medallas en el Campeonato Mundial de Taekwondo: Medalla de plata en Puebla 2013 y medalla de bronce en Manchester 2019.
  • Representó a México en su disciplina en las Olimpiadas de Tokio 2020.
  • Fue eliminada del Exatlón en la semana 12.

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