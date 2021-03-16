Exatlón: Carmelita Correa defiende a Pato Araujo luego de que Ernesto Cázares lo juzgara como “falso”.

La semana pasada, Ernesto Cázares creó polémica al publicar un tuit donde dudaba de la amistad de su hermano con Pato Araujo, tras su salida de Exatlon. Sin embargo, Carmelita Correa ya salió en defensa del futbolista.

La atleta de alto rendimiento aprovechó su presencia en el programa Mimí Contigo para abogar por el integrante del equipo de Titanes, a quien consideró una increíble persona.

Desde que llegué he escuchado que Pato es esto que Pato es lo otro, pero de verdad que Pato es un atleta profesional y sí tiene su carácter, y a veces es un poco emocional, pero fuera de eso es un tipazo, es una increíble persona

Te puede interesar: Conoce a los dos exparticipantes de MasterChef que van a buscar triunfar en Survivor México.

Carmelita Correa desea que Pato Araujo conozca a su hijo

A Carmelita Correa, el futbolista le parece tan buena persona que le encantaría que su hijo lo conociera, pues tiene grandes demostraciones de cariño en los meses que convivió con él.

En tanto, Pascal Nadaud aseguró que tendrían que conocer al atleta para poder juzgarlo.

Yo también considero que lo tienen que conocer, osea una cosa es lo que haces cuando estás jugando y otra la persona que puedes llegar a ser fuera, pero hay gente que no sabe diferenciar la competencia de lo que es la vida normal

Pato Araujo es considerado uno de los competidores con mejor desempeño, lo que lo ha llevado a colocarse en la semifinal del famoso reality show.

También podría interesarte: ¡Feliz cumpleaños Camilo! Nuestro coach de La Voz Kids está festejando sus 27 primaveras.