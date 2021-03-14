Exatlón: Cecy ‘Wushu’ publicó con humor el VIDEO de la lesión de Dan Noyola y le llovieron críticas.

Cecy 'Wushu' publicó con humor el video estilo meme de la lesión de Dan Noyola en Exatlón en sus redes sociales y le llovieron críticas. La atleta retomó un visual que compartieron en las páginas dedicadas al reality de TV Azteca y sus seguidores pensaron que se estaba burlando.

Las cuentas dedicadas al reality grabado en las playas de Santo Domingo, sacaron a la luz un clip donde observa a Pascal, Javi, Keno y Christian cargando a Dan Noyola en una camilla mientras bailan y se escucha la afamada canción del 'Baile del ataúd'.

La mencionada melodía hace referencia al video viral que comenzó a compartirse en WhatsApp, donde enterradores africanos se ven bailando y portando un ataúd. El origen de dicho meme está en Ghana y se llaman "Dancing Pallbearers".

En el mencionado país africano, es un costumbre bailar y hasta divertirse para rendir homenaje a la persona fallecida e incluso mientras más gente acuda al sepelio indica que el ser que partió era más querido.

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Cecy Wushu le añadió humor al visual

Sigan jugando así, erues babosos🥺 pic.twitter.com/nT3BvmiX3y — El Tio Spoiler 🇲🇽 (@ElTioSpoiler) March 13, 2021

Me informan que @dannoyola en estos momentos está siendo trasladado por los Héroes, hasta aquí mi reporte. @exatlonmx #exatlonmx #heroes

Contrario a lo que la atleta de alto rendimiento supuso, su humor fue señalada y criticada en redes, por lo que tuvo que restringir los comentarios de su posteo, pero aclaró que no se estaba burlando.

En la recta final de Exatlón México, el ciclista Dan Noyola, miembro de equipo Héroes, sufrió un terrible accidente en uno de los circuitos.

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