Exatlón: Así Marysol Cortés recordó a Steph Gómez, su mejor amiga.

Las tierras de Exatlón: Titanes vs Héroes se llenaron de nostalgia con las recientes palabras de Marysol Cortés, quien recordó a su entrañable amiga Steph Gómez en el campamento.

Steph Gómez regaló grandes momentos en la tercera temporada de Exatlón

Y es que, el día de ayer, nuestros atletas corrieron el circuito del fin del mundo motivados con videos de las leyendas de Exatlón.

Los hermanos Cázares, Ana Lago, Javi Márquez, Pato Araujo, Zudikey Rodríguez, Dan Noyola, Keno Martel, Doris del Moral y otros atletas motivaron a los nuevos rostros con épicos videos en el circuito.

Sin embargo, Sol no pudo evitar recordar los momentos que vivió junto a La Antorcha Humana en la tercera temporada de nuestro reality show.

Por si fuera poco, la futbolista confesó que todas sus victorias están dedicadas a su mejor amiga, quien falleció en junio de este mismo año por problemas pulmonares.

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Fanáticos recuerdan a Steph Gómez con emotivos mensajes en las redes sociales

Los admiradores de Exatlón: Guardianes vs Conquistadores recordaron a Steph Gómez tras escuchar las emotivas palabras de Sol Cortés esta noche en nuestro reality show.

“Recordar a Steph es tan bonito porque ella era tan linda, siempre se le va a extrañar”, escribió una internauta con el hashtag #RutaVaronil.

“Marysol hablando de Steph, mi corazón se destroza más”, escribió otra fanática del programa de entretenimiento más querido por el público mexicano.

Recordemos que, Sol y Steph formaron una inquebrantable amistad en la tercera temporada de Exatlón, donde se unieron al equipo de Contendientes.

Las atletas continuaron con su amistad fuera de las tierras de República Dominicana, donde acumularon maravillosos momentos en compañía de otras reconocidas leyendas.

Lo único cierto es que la querida Antorcha Humana dejó una huella imborrable, y su mejor amiga Sol Cortés regresó a Exatlón para honrar su memoria.

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