Exatlón: Dan Noyola deja a todos helados tras el golpe que sufrió. ¿Abandona la competencia en la recta final?

Nadie se quiere perder las últimas semanas de Exatlón: Titanes vs Héroes, por lo que la situación que está pasando Dan Loyola es muy complicada, quien sufrió un fuerte golpe en la nariz que podría dejarlo fuera del reality.

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Ahora apareció junto a sus compañeros explicando lo que sintió al momento en que el médico lo estaba revisando y le dieron su primer diagnóstico con una fractura en la nariz.

Todos vieron en la parte de la bola donde tienes que aventarla, la aventé con demasiada fuerza, me rebotó y no tuve tiempo ni de meter las manos y me rebotó directamente en la nariz. La verdad es que no recuerdo mucho, me fui directamente al suelo. Zudy y Mati estaban a la mano y pudieron ayudarme rápido

Sin embargo, el golpe fue tan fuerte que tuvo que ser trasladado al hospital en donde le hicieron diferentes pruebas para medir las consecuencias del golpe.

Fui al hospital me hicieron pruebas, una radiografía y uno tomografía, ya las revisaron; todavía están los médicos viendo el dictamen final, pero oficialmente tengo una fractura en la nariz, lo cual creo que me va a dejar fuera de la competencia, todavía falta que los doctores digan su dictamen final

Por esta razón, Dan Loyola se encuentra sumamente triste, pues entre lágrimas contó sus sentimientos y lo que siente al saber que puede salir de la competencia.

Me siento muy triste, sabía que me había ganado mi lugar en la última semana, ese lugar nos lo ganamos como equipo, me costó mucho trabajo, luche mucho por estar aquí, por dar mi máximo y cada juego lo estaba disfrutando muchísimo y, no pensé que ese podría ser mi último juego, porque sabía que esta era la última semana y solo teníamos que colocarlas a ellas, pero estoy muy triste de no poder concretar esto. No se que decir, no tengo palabras en este momento, me siento destrozado

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Todavía estamos esperando el dictamen final de los médicos en donde se va a revisar cada detalle, para que el esfuerzo tan grande de Dan Loyola valga la pena, pero su salud es lo primero por lo que se están evaluando todas las posibilidades.

