Exatlón: Heliud Pulido o Pato Araujo, ¿quién es el verdadero villano que dividió a los Titanes?

En plena recta final de Exatlón, Heliud Pulido y Pato Araujo, han estado en boca de todos y generando polémica en redes sociales por ser culpados como villanos en distintos momentos de la competencia y ser los causantes de la división del equipo rojo.

Hace algunos meses, Pato Araujo fue enviado a un Duelo de Eliminación por una presunta lesión de Heliud Pulido. Por las reglas del juego, los dos primeros eran los dos atletas con menor rendimiento, ellos fueron Mau Wow y Aristeo Cázares, pero Mati Álvarez, la atleta con el mejor rendimiento, tenía que tomar la decisión.

Previamente, Titanes había acordado que el tercero a ir al Duelo de Eliminación debía ser quien menos puntos había dado, en este caso, era Heliud Pulido. Sin embargo, Heliud estaba lesionado de la rodilla, por lo tanto el siguiente en la lista era Pato Araujo, quien no estaba de acuerdo, pues también tenía molestias en una de sus piernas.

Al no llegar a un acuerdo, Mati Álvarez decidió poner a votación la decisión y la mayoría voto por Pato Araujo, aunque él ya había advirtido que si se tomaba una decisión injusta, el equipo se fracturaría.

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Heliud Pulido ya está velando por sus propios intereses

En la más reciente emisión de Exatlón, Heliud Pulido ya dejó en claro que los obstáculos no existen, pues está dispuesto a vencer a Héroes, Titanes y “al mundo entero” para convertirse en el gran campeón de esta temporada.

Una vez que se llevaron el primer circuito, cuando Heliud entregó el último punto, el atleta reiteró que lo hizo por él y para seguir dando grandes emociones a sus seguidores.

Lo hice bien para mí, es una temporada muy larga, muy difícil, muy complicada, sigo de pie, sigo luchando y a partir de hace varios días me he dedicado a entregarme al 100% a México

Así las cosas, Heliud Pulido ya dejó en claro que está luchando por él mismo para obtener su propia victoria y ya sin pensar tanto en sus compañeros de equipo Titanes.

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