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FOTOS | ¿Quién fue el eliminado de Exatlón All Star del 27 abril 2022?

Arranca la semana 13 y tres atletas protagonizaron el duelo de eliminación, lamentablemente Pato Araujo resultó ser el eliminado de Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Pato Araujo es eliminado de Exatlón México.
David Juárez celebra blindaje Exatlón México.
Equipo azul por selectivo Exatlón México.
Equipo rojo por selectivo Exatlón México.
Atletas en eliminación Exatlón México.
Celebración de David Juárez Exatlón México.
Heliud Pulido vs Pato Araujo Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
“Capitán Vulcano” vs “Sniper” Exatlón México.
Pato Araujo celebrando eliminación Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito de parkour Exatlón México.
Pato Araujo vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Rosique abraza a Pato Araujo Exatlón México.
Pato Araujo vs Heliud Pulido Exatlón México.
Recorrido de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro a máxima velocidad Exatlón México.
Inicia primer duelo de eliminación de la semana final Exatlón México.
Pato Araujo en circuito Exatlón México.
Rosique en circuito del Monopark Exatlón México.
Tiros de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique anuncia duelo por selectivo Exatlón México.
Mati Álvarez en pista de parkour Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a Selectivo Exatlón México.
Preparación de Pato Araujo Exatlón México.
David Juárez por selectivo Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando en eliminación Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Koke Guerrero celebra blindaje Exatlón México.
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Pato Araujo es eliminado de Exatlón México.
David Juárez celebra blindaje Exatlón México.
Equipo azul por selectivo Exatlón México.
Equipo rojo por selectivo Exatlón México.
Atletas en eliminación Exatlón México.
Celebración de David Juárez Exatlón México.
Heliud Pulido vs Pato Araujo Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
“Capitán Vulcano” vs “Sniper” Exatlón México.
Pato Araujo celebrando eliminación Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito de parkour Exatlón México.
Pato Araujo vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Rosique abraza a Pato Araujo Exatlón México.
Pato Araujo vs Heliud Pulido Exatlón México.
Recorrido de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro a máxima velocidad Exatlón México.
Inicia primer duelo de eliminación de la semana final Exatlón México.
Pato Araujo en circuito Exatlón México.
Rosique en circuito del Monopark Exatlón México.
Tiros de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique anuncia duelo por selectivo Exatlón México.
Mati Álvarez en pista de parkour Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a Selectivo Exatlón México.
Preparación de Pato Araujo Exatlón México.
David Juárez por selectivo Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando en eliminación Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Koke Guerrero celebra blindaje Exatlón México.
Pato Araujo es eliminado de Exatlón México.
David Juárez celebra blindaje Exatlón México.
Equipo azul por selectivo Exatlón México.
Equipo rojo por selectivo Exatlón México.
Atletas en eliminación Exatlón México.
Celebración de David Juárez Exatlón México.
Heliud Pulido vs Pato Araujo Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Heliud Pulido Exatlón México.
“Capitán Vulcano” vs “Sniper” Exatlón México.
Pato Araujo celebrando eliminación Exatlón México.
Heliud Pulido en circuito de parkour Exatlón México.
Pato Araujo vs Evelyn Guijarro Exatlón México.
Rosique abraza a Pato Araujo Exatlón México.
Pato Araujo vs Heliud Pulido Exatlón México.
Recorrido de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Antonio Rosique inicia duelo de eliminación Exatlón México.
Evelyn Guijarro a máxima velocidad Exatlón México.
Inicia primer duelo de eliminación de la semana final Exatlón México.
Pato Araujo en circuito Exatlón México.
Rosique en circuito del Monopark Exatlón México.
Tiros de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
Rosique anuncia duelo por selectivo Exatlón México.
Mati Álvarez en pista de parkour Exatlón México.
Antonio Rosique da inicio a Selectivo Exatlón México.
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David Juárez por selectivo Exatlón México.
Heliud Pulido celebrando en eliminación Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
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