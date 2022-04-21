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FOTOS | ¿Quién ganó la primera Supervivencia Exatlón 21 abril 2022?

La escuadra roja mantiene logró mantener la ventaja en el marcador de la Supervivencia Exatlón All Star. Finalmente Mati Álvarez consiguió el punto definitivo.

Por: Redacción Azteca UNO

Inicia primera serie por Supervivencia Exatlón México.
David Juárez saliendo de alberca Exatlón México.
Rosique en circuito por Supervivencia Exatlón México.
Atletas azules en circuito Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Atletas rojos en circuito Exatlón México.
Mati Álvarez entrando a alberca Exatlón México.
Recorrido en tobogán de Javi Márquez Exatlón México.
Equipo rojo celebrando Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Circuito del escape del submarino Exatlón México.
Celebración de Azules Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido en tobogán Exatlón México.
Tiro de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
La Bestia vs Black Panther Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Emocionante duelo de Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
David Juárez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas en circuito del escape del submarino Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Carrera de Pato Araujo Exatlón México.
Evelyn Guijarro saliendo de alberca Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
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Inicia primera serie por Supervivencia Exatlón México.
David Juárez saliendo de alberca Exatlón México.
Rosique en circuito por Supervivencia Exatlón México.
Atletas azules en circuito Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Atletas rojos en circuito Exatlón México.
Mati Álvarez entrando a alberca Exatlón México.
Recorrido en tobogán de Javi Márquez Exatlón México.
Equipo rojo celebrando Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Circuito del escape del submarino Exatlón México.
Celebración de Azules Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido en tobogán Exatlón México.
Tiro de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
La Bestia vs Black Panther Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Emocionante duelo de Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
David Juárez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas en circuito del escape del submarino Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Carrera de Pato Araujo Exatlón México.
Evelyn Guijarro saliendo de alberca Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
Inicia primera serie por Supervivencia Exatlón México.
David Juárez saliendo de alberca Exatlón México.
Rosique en circuito por Supervivencia Exatlón México.
Atletas azules en circuito Exatlón México.
Heliud Pulido vs Koke Guerrero Exatlón México.
Atletas rojos en circuito Exatlón México.
Mati Álvarez entrando a alberca Exatlón México.
Recorrido en tobogán de Javi Márquez Exatlón México.
Equipo rojo celebrando Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Mati Álvarez Exatlón México.
Circuito del escape del submarino Exatlón México.
Celebración de Azules Exatlón México.
Concentración de Mati Álvarez Exatlón México.
Heliud Pulido en tobogán Exatlón México.
Tiro de poder de Heliud Pulido Exatlón México.
La Bestia vs Black Panther Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero Exatlón México.
Emocionante duelo de Supervivencia Exatlón México.
Mati Álvarez saliendo de alberca Exatlón México.
David Juárez vs Heliud Pulido Exatlón México.
Atletas en circuito del escape del submarino Exatlón México.
Celebración de rojos Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Carrera de Pato Araujo Exatlón México.
Evelyn Guijarro saliendo de alberca Exatlón México.
Antonio Rosique inicia juego por Supervivencia Exatlón México.
Celebración de Koke Guerrero Exatlón México.
Esfuerzo de Javi Márquez Exatlón México.
Celebración de Heliud Pulido Exatlón México.
Carrera de Mati Álvarez Exatlón México.
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