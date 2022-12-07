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FOTOS | Resumen Enigmas y Torneo Futbol del Exatlón 7 diciembre 2022.

Los atletas apuestan por su suerte en el juego de los Enigmas. Leyendas y Famosos se enfrentan en una emocionante final en el Torneo de Futbol del Exatlón.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Duelo a 10 puntos en el Juego de los Enigmas.jpg
2 Los premios son_ mesa de ping-pong, mini refrigerador con bebidas y un microondas con palomitas.jpg
3 ¡Cita con la fortuna en 3,2,1 que inicie el Exatlón!.jpg
4 Flying Fogel arranca en el circuito de Crossfit.jpg
5 Yann Lobito entrega el primer punto rojo.jpg
6 Segunda carrera y Estephanie entrega el punto.jpg
7 Dragón Rojo entrega tercer punto para Famosos.jpg
8 Dana celebra el primer punto de los Azules.jpg
9 Malibú tira y gana. ¡Punto para Contendientes!.jpg
10 Triple Jumper se enfrenta a Tzasna y es punto para Contendientes.jpg
11 Famosos festejan su quinto punto por parte de Yahel.jpg
12 Mayran da su mejor esfuerzo pero le gana Liliana en los tiros.jpg
13 El punto ganador lo entrega Golden Charro.jpg
14 Los rojos escogen la caja #1 y se llevan la nevera.jpg
15 Inicia la primer final del Torneo de futbol del Exatlón.jpg
16 Rojos están listos para enfrentarse a su rival.jpg
17 El equipo de Leyendas ha demostrado ser superior en el torneo.jpg
18 Mario Orozco entra fuerte a la cancha.jpg
19 Pato Araujo defiende bien la porterí.jpg
20 Parejita y Valeroa lucha por el balón.jpg
21 Power Pony realiza buenas jugadas en la cancha.jpg
22 Ofelia realiza una gran defensa de la portería.jpg
23 Por poco hay gol por parte de Leyendas.jpg
24 Además de su autogol, Yahel comete algunas faltas en la noche.jpg
25 Las jugadas son bravísimas y Ofelia resulta lesionada por Melisa.jpg
26 Es Ofelia quien entrega el punto de empate 1 a 1.jpg
27 Tadeo y Velociraptor juegan a favor de los rojos sin derecho al premio.jpg
28 El partido se pone parejo.jpg
29 Es parejita quien entrega el segundo gol para Leyendas.jpg
30 Las Leyendas ganan la final de Torneo de futbol.jpg
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1 Duelo a 10 puntos en el Juego de los Enigmas.jpg
2 Los premios son_ mesa de ping-pong, mini refrigerador con bebidas y un microondas con palomitas.jpg
3 ¡Cita con la fortuna en 3,2,1 que inicie el Exatlón!.jpg
4 Flying Fogel arranca en el circuito de Crossfit.jpg
5 Yann Lobito entrega el primer punto rojo.jpg
6 Segunda carrera y Estephanie entrega el punto.jpg
7 Dragón Rojo entrega tercer punto para Famosos.jpg
8 Dana celebra el primer punto de los Azules.jpg
9 Malibú tira y gana. ¡Punto para Contendientes!.jpg
10 Triple Jumper se enfrenta a Tzasna y es punto para Contendientes.jpg
11 Famosos festejan su quinto punto por parte de Yahel.jpg
12 Mayran da su mejor esfuerzo pero le gana Liliana en los tiros.jpg
13 El punto ganador lo entrega Golden Charro.jpg
14 Los rojos escogen la caja #1 y se llevan la nevera.jpg
15 Inicia la primer final del Torneo de futbol del Exatlón.jpg
16 Rojos están listos para enfrentarse a su rival.jpg
17 El equipo de Leyendas ha demostrado ser superior en el torneo.jpg
18 Mario Orozco entra fuerte a la cancha.jpg
19 Pato Araujo defiende bien la porterí.jpg
20 Parejita y Valeroa lucha por el balón.jpg
21 Power Pony realiza buenas jugadas en la cancha.jpg
22 Ofelia realiza una gran defensa de la portería.jpg
23 Por poco hay gol por parte de Leyendas.jpg
24 Además de su autogol, Yahel comete algunas faltas en la noche.jpg
25 Las jugadas son bravísimas y Ofelia resulta lesionada por Melisa.jpg
26 Es Ofelia quien entrega el punto de empate 1 a 1.jpg
27 Tadeo y Velociraptor juegan a favor de los rojos sin derecho al premio.jpg
28 El partido se pone parejo.jpg
29 Es parejita quien entrega el segundo gol para Leyendas.jpg
30 Las Leyendas ganan la final de Torneo de futbol.jpg
1 Duelo a 10 puntos en el Juego de los Enigmas.jpg
2 Los premios son_ mesa de ping-pong, mini refrigerador con bebidas y un microondas con palomitas.jpg
3 ¡Cita con la fortuna en 3,2,1 que inicie el Exatlón!.jpg
4 Flying Fogel arranca en el circuito de Crossfit.jpg
5 Yann Lobito entrega el primer punto rojo.jpg
6 Segunda carrera y Estephanie entrega el punto.jpg
7 Dragón Rojo entrega tercer punto para Famosos.jpg
8 Dana celebra el primer punto de los Azules.jpg
9 Malibú tira y gana. ¡Punto para Contendientes!.jpg
10 Triple Jumper se enfrenta a Tzasna y es punto para Contendientes.jpg
11 Famosos festejan su quinto punto por parte de Yahel.jpg
12 Mayran da su mejor esfuerzo pero le gana Liliana en los tiros.jpg
13 El punto ganador lo entrega Golden Charro.jpg
14 Los rojos escogen la caja #1 y se llevan la nevera.jpg
15 Inicia la primer final del Torneo de futbol del Exatlón.jpg
16 Rojos están listos para enfrentarse a su rival.jpg
17 El equipo de Leyendas ha demostrado ser superior en el torneo.jpg
18 Mario Orozco entra fuerte a la cancha.jpg
19 Pato Araujo defiende bien la porterí.jpg
20 Parejita y Valeroa lucha por el balón.jpg
21 Power Pony realiza buenas jugadas en la cancha.jpg
22 Ofelia realiza una gran defensa de la portería.jpg
23 Por poco hay gol por parte de Leyendas.jpg
24 Además de su autogol, Yahel comete algunas faltas en la noche.jpg
25 Las jugadas son bravísimas y Ofelia resulta lesionada por Melisa.jpg
26 Es Ofelia quien entrega el punto de empate 1 a 1.jpg
27 Tadeo y Velociraptor juegan a favor de los rojos sin derecho al premio.jpg
28 El partido se pone parejo.jpg
29 Es parejita quien entrega el segundo gol para Leyendas.jpg
30 Las Leyendas ganan la final de Torneo de futbol.jpg

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