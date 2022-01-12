FOTOS | El tiempo y el mar ponen a prueba a los atletas del Exatlón.

En la semana 22 del Exatlón, los atletas se enfrentan a nuevas emociones y retos. Los Guardianes tuvieron el privilegio de pasear en bicicleta por las calles de Santo Domingo, además de conocer un fábrica de chocolate. Por su parte, los Conquistadores decidieron pasar el tiempo con un juego de retos en el que Ramiro tuvo como “castigo” besar a Tanya.

Después de divertidos momentos de convivencia, era hora de regresar a los circuitos. Los hombres de ambos equipos tenían la misión de ganarle al tiempo para obtener la medalla transferible del Exatlón. “La Bestia” fue el primero en correr en el circuito biometrico, Heber, Uriel, Tony, Ramiro, Koke y Jair fueron los siguientes en competir. “Thunder”, “el Hércules Regio” y “White Mamba” obtuvieron los mejores tiempos, pero al final la medalla se quedó en manos del velocista de Ojinaga.

Aún quedaba una batalla más, el circuito de los mil mares ya esperaba a los atletas para que compitieran en el Duelo de los Enigmas del Exatlón.