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FOTOS | Vibrantes carreras en busca del eliminado Exatlón All Star.

Rojos y azules se enfrentaron a prueba exprés por ventaja. Azules triunfa en último duelo por supervivencia para definir al atleta eliminado Exatlón All Star.

Por: Redacción Azteca UNO

Equipo rojo en eliminación Exatlón México.
Equipo azul en eliminación Exatlón México.
Circuito de máxima velocidad Exatlón México.
Doris del Moral Exatlón México.
Rosique da inicio a eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Pato vs Doris Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Nataly vs Doris Exatlón México.
Competencia por Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Doris Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Despedida colosal Exatlón México.
Circuito de fuerza Exatlón México.
Javi Márquez concentrado Exatlón México.
Javi Márquez vs Aristeo Cázares Exatlón México.
Aristeo Cázares en alberca Exatlón México.
Rosique en eliminación Exatlón México.
Nataly Gutiérrez Exatlón México.
Doris concentrada en eliminación Exatlón México.
Fuerza de Nataly Gutiérrez en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido por supervivencia Exatlón México.
Nataly por Supervivencia Exatlón México.
Aristeo concentrado Exatlón México.
Javi concentrado en tiro Exatlón México.
Rosique inicia tercera supervivencia Exatlón México.
Nataly en circuito Exatlón México.
Nataly se despide Exatlón México.
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Equipo rojo en eliminación Exatlón México.
Equipo azul en eliminación Exatlón México.
Circuito de máxima velocidad Exatlón México.
Doris del Moral Exatlón México.
Rosique da inicio a eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Pato vs Doris Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Nataly vs Doris Exatlón México.
Competencia por Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Doris Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Despedida colosal Exatlón México.
Circuito de fuerza Exatlón México.
Javi Márquez concentrado Exatlón México.
Javi Márquez vs Aristeo Cázares Exatlón México.
Aristeo Cázares en alberca Exatlón México.
Rosique en eliminación Exatlón México.
Nataly Gutiérrez Exatlón México.
Doris concentrada en eliminación Exatlón México.
Fuerza de Nataly Gutiérrez en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido por supervivencia Exatlón México.
Nataly por Supervivencia Exatlón México.
Aristeo concentrado Exatlón México.
Javi concentrado en tiro Exatlón México.
Rosique inicia tercera supervivencia Exatlón México.
Nataly en circuito Exatlón México.
Nataly se despide Exatlón México.
Equipo rojo en eliminación Exatlón México.
Equipo azul en eliminación Exatlón México.
Circuito de máxima velocidad Exatlón México.
Doris del Moral Exatlón México.
Rosique da inicio a eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero saliendo de alberca Exatlón México.
Pato vs Doris Exatlón México.
Celebración de azules Exatlón México.
Nataly vs Doris Exatlón México.
Competencia por Supervivencia Exatlón México.
Esfuerzo de Doris Exatlón México.
Esfuerzo de Heliud Pulido Exatlón México.
Celebración de Javi Márquez Exatlón México.
Esfuerzo de Evelyn Guijarro Exatlón México.
Despedida colosal Exatlón México.
Circuito de fuerza Exatlón México.
Javi Márquez concentrado Exatlón México.
Javi Márquez vs Aristeo Cázares Exatlón México.
Aristeo Cázares en alberca Exatlón México.
Rosique en eliminación Exatlón México.
Nataly Gutiérrez Exatlón México.
Doris concentrada en eliminación Exatlón México.
Fuerza de Nataly Gutiérrez en eliminación Exatlón México.
Koke Guerrero vs Heliud Pulido por supervivencia Exatlón México.
Nataly por Supervivencia Exatlón México.
Aristeo concentrado Exatlón México.
Javi concentrado en tiro Exatlón México.
Rosique inicia tercera supervivencia Exatlón México.
Nataly en circuito Exatlón México.
Nataly se despide Exatlón México.
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