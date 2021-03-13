Exatlón: Titanes celebran la supervivencia, la salvación de una mujer roja y mandan a Casandra al duelo de eliminación.

Esta emisión fue de Titanes, quienes celebraron la supervivencia, la salvación de una mujer roja y mandaron a Casandra Ascencio al duelo de eliminación del próximo domingo en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Una vez que el marcador final los favoreció, los integrantes del equipo rojo se reunieron y agradecieron la victoria. Será una de las chicas azules la que saldrá el domingo en el duelo de eliminación.

Titanes dedican el triunfo a Aristeo Cázares

Pato Araujo dedicó el triunfo al 'Aguileón', agradeció el esfuerzo que hizo cada uno y se dijo emocionado de enfrentar esta última semana e insitió en que quiere que dos mujeres más tengan esa oportunidad.

Te puede interesar: Exatlón: Dan Noyola sufre brutal golpe en la cabeza y enciende las alarmas. ¿Qué pasará con él?

Los rojos tomaron la ventaja, pero el dictamen médico de Dan Noyola será sumamente importante porque si no fuera favorable y el atleta no podría competir por el momento, así que se alteraría signicativamente el rumbo de esta aventura.

Por su parte, el futbolista confesó que le motivan las porras de Zudikey y desea que las dos mujeres rojas singan en la competencia. El próximo domingo será el duelo de eliminacion y a Casandra Ascencio le tocará batirse en la pista para tratar de llegar a la última semana.

También podría interesarte: Exatlón: Heliud Pulido deja claro que vencerá a Héroes, Titanes y “al mundo entero” para ser el gran campeón.