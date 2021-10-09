Exatlón: Así fue la nueva polémica entre Jahir y Macky.

Una vez más, Macky González y Jahir Ocampo destaron la polémica en Exatlón: Guardianes vs Conquistadores.

Y es que la deportista de alto rendimiento llamó "mañoso" al clavadista por distraer a uno de sus compañeros durante una carrera.

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Cabe recordar que hace unos días Jahir señaló a Macky de buscar siempre el protagonismo, luego de que La Amazona asegurara que a Tony le encantaba la fiesta.

Macky no se quedó callada y calificó como "mañoso" al Teniente Tiburón luego de que, según ella, estaba tratando de distraer a Osirys en uno de los duelos.

“Le dije viejo mañoso a Jahir porque te estaba molestando”, comentó González a El Faraón de Neza. Por su parte, Osirys no dijo nada ante las provocaciones.

Ximena Duggan ha denunciado "juego sucio" de Guardianes

Ximena Duggan se quejó, hace varias semanas, de la actitud del equipo rojo, en particular por un chiflido de Estephanie Solís, la primera eliminada de la competencia.

También, la atleta consideró irrespetuosa la acción de Briseida Acosta de meterse a la zona de definición en un duelo decisivo entre Dulce y Yareli.

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