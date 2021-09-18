Exatlón: Macky encara a Osirys por usar playera de Guardianes.

Macky González, la flamante capitana del equipo de Conquistadores en esta quinta temporada de Exatlón Méxic, arremetió contra a su compañero Osyris López por ponerse la camiseta del equipo rival, pues el practicante de parkour es fan de atletas como Yahir Ocampo y Mati Álvarez.

Lo anterior ocurrió cuando los azules se impusieron sobre los rojos, ganando La Fortaleza. Ahí, Osyris encontró una playera de Yahir Ocampo, el capitán de los Guardianes.

López no vio mal ponerse la playera del capitán rival, Yahir Ocampo, a quien admira porfundamente por haber competido en Juegos Olímpicos, aunque el equipo al que pertenece sea el contrario. Sin embargo, lo anterior no agradó a su capitana, Macky González, quien lo vio y hasta lo confrontó.

“¿Y eso, ¿por qué te la pones? ¿Es deshonor?”, le dijo Macky a Osyris, quien le explicó que siente una gran admiración por el capitán rival.

“No tiene nada que ver, yo siempre dije que sería azul, pero es la playera de Yahir, un olímpico”, expresó el practicante de parkour, a lo que la atleta le dio una contundente respuesta.

“No capto cuando un azul se pone la camiseta del equipo rojo. Vi a Osyris con la camiseta de Yahir, no va con el sentido de la competencia”, dijo.

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Osirys es un gran fan de Exatlón

Osirys no ha dejado de expresar su emoción como fan por conocer a los participantes más memorables y famosos del programa, como Mati Álvarez, Pascal Nadaud, Heliud Pulido y Evelyn Guijarro.

Pese a lo anterior, Macky le dejó claro a Osyris que debe olvidarse de que convive con sus ídolos deportivos, pues ya no es un fan que ve el programa, sino que tiene que centrarse en competir frente a ellos.

“No me enojé pero para mí es importante que se dé cuenta que ya está compitiendo contra estos grandes atletas, que ya pasó su etapa de fan y que ahora tiene que demostrar”, dijo la capitana.

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