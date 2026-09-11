“Yo quiero a Mati”, Diego hace tierna revelación en Exatlón México
Parece que Diego anda arrastrando la cobija por Mati, y es que el atleta le reveló que quiere estar con ella y se alegra de haberla conocido en Exatlón México.
“En verdad, sí quiero estar contigo”, así fue la declaración de Diego hacia Mati, quien siente una fuerte conexión con ella en Exatlón México.
Y es que se ha visto que los atletas han mantenido una muy bonita química dentro de la competencia y ambos se tiene cariño. ¿Será que se de algo más entre ambos luego de la competencia?