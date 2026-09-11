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Exatlón México 2024
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“Yo quiero a Mati”, Diego hace tierna revelación en Exatlón México

Parece que Diego anda arrastrando la cobija por Mati, y es que el atleta le reveló que quiere estar con ella y se alegra de haberla conocido en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

“En verdad, sí quiero estar contigo”, así fue la declaración de Diego hacia Mati, quien siente una fuerte conexión con ella en Exatlón México.

Y es que se ha visto que los atletas han mantenido una muy bonita química dentro de la competencia y ambos se tiene cariño. ¿Será que se de algo más entre ambos luego de la competencia?

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