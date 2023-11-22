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FOTOS | Azules arrasan en la Batalla Colosal de Exatlón México

Mujeres azules y hombres rojos jugaron por el porcentaje. Más adelante los azules fueron con todo y arrasaron en la Batalla Colosal de Exatlon México.

Por: Zoé Navarrete

1 Se abre el duelo por el porcentaje.jpg
2 La competencia es por eliminación directa.jpg
3 Salen a la pista mujeres azules y hombres rojos.jpg
4 Edgar lo da todo en línea de tiro.jpg
5 Pero Diego muestra un mejor desempeño y sigue en competencia.jpg
6 Mireya necesita dar un extra.jpg
7 Andrea tira muy bien y elimina a Mireya.jpg
8 Heliud viene con todo para ganar el beneficio del porcentaje.jpg
9 Pero el tiro de Pato es muy preciso y es él quien sigue en el circuito.jpg
10 Van al enfrentamiento, Lili y Macky.jpg
11 Aunque Macky tiene una buena técnica de tiro, es Lili quien gana.jpg
12 Daniel Corral realiza una gran carrera y elimina a Diego.jpg
13 Andrea lo vuelve a hacer y elimina a Giovana.jpg
14 Al final es Capitán Araujo quien derrota a todos sus compañeros de equipo.jpg
15 Lili tira muy bien y gana el porcentaje en Exatlón México.jpg
16 Los rojos están listos para la Batalla Colosal.jpg
17 El premio en juego es lanzarse de un paracaídas.jpg
18 Edgar y Big Papi abren el circuito de la caja de pandora.jpg
19 A Edgar no se le da el tiro.jpg
20 Javi ya trae toda la experiencia.jpg
21 El primer punto es para los azules.jpg
22 A la pista salen Mati y Mireya.jpg
23 Terminator entrega el primer punto rojo.jpg
24 En línea de tiro Pato lanza con toda precisión.jpg
25 Esta vez Andrés tiene un gran tino y se lleva el punto.jpg
26 Veloci celebra el segundo punto.jpg
27 Los azules vienen con todo y Giovana también gana la carrera.jpg
28 Jawy sorprende y vence a Daniel Corral.jpg
29 Macky entrega el sexto punto y match point a su equipo.jpg
30 Los azules arrasan en la Batalla Colosal de Exatlón México.jpg
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1 Se abre el duelo por el porcentaje.jpg
2 La competencia es por eliminación directa.jpg
3 Salen a la pista mujeres azules y hombres rojos.jpg
4 Edgar lo da todo en línea de tiro.jpg
5 Pero Diego muestra un mejor desempeño y sigue en competencia.jpg
6 Mireya necesita dar un extra.jpg
7 Andrea tira muy bien y elimina a Mireya.jpg
8 Heliud viene con todo para ganar el beneficio del porcentaje.jpg
9 Pero el tiro de Pato es muy preciso y es él quien sigue en el circuito.jpg
10 Van al enfrentamiento, Lili y Macky.jpg
11 Aunque Macky tiene una buena técnica de tiro, es Lili quien gana.jpg
12 Daniel Corral realiza una gran carrera y elimina a Diego.jpg
13 Andrea lo vuelve a hacer y elimina a Giovana.jpg
14 Al final es Capitán Araujo quien derrota a todos sus compañeros de equipo.jpg
15 Lili tira muy bien y gana el porcentaje en Exatlón México.jpg
16 Los rojos están listos para la Batalla Colosal.jpg
17 El premio en juego es lanzarse de un paracaídas.jpg
18 Edgar y Big Papi abren el circuito de la caja de pandora.jpg
19 A Edgar no se le da el tiro.jpg
20 Javi ya trae toda la experiencia.jpg
21 El primer punto es para los azules.jpg
22 A la pista salen Mati y Mireya.jpg
23 Terminator entrega el primer punto rojo.jpg
24 En línea de tiro Pato lanza con toda precisión.jpg
25 Esta vez Andrés tiene un gran tino y se lleva el punto.jpg
26 Veloci celebra el segundo punto.jpg
27 Los azules vienen con todo y Giovana también gana la carrera.jpg
28 Jawy sorprende y vence a Daniel Corral.jpg
29 Macky entrega el sexto punto y match point a su equipo.jpg
30 Los azules arrasan en la Batalla Colosal de Exatlón México.jpg
1 Se abre el duelo por el porcentaje.jpg
2 La competencia es por eliminación directa.jpg
3 Salen a la pista mujeres azules y hombres rojos.jpg
4 Edgar lo da todo en línea de tiro.jpg
5 Pero Diego muestra un mejor desempeño y sigue en competencia.jpg
6 Mireya necesita dar un extra.jpg
7 Andrea tira muy bien y elimina a Mireya.jpg
8 Heliud viene con todo para ganar el beneficio del porcentaje.jpg
9 Pero el tiro de Pato es muy preciso y es él quien sigue en el circuito.jpg
10 Van al enfrentamiento, Lili y Macky.jpg
11 Aunque Macky tiene una buena técnica de tiro, es Lili quien gana.jpg
12 Daniel Corral realiza una gran carrera y elimina a Diego.jpg
13 Andrea lo vuelve a hacer y elimina a Giovana.jpg
14 Al final es Capitán Araujo quien derrota a todos sus compañeros de equipo.jpg
15 Lili tira muy bien y gana el porcentaje en Exatlón México.jpg
16 Los rojos están listos para la Batalla Colosal.jpg
17 El premio en juego es lanzarse de un paracaídas.jpg
18 Edgar y Big Papi abren el circuito de la caja de pandora.jpg
19 A Edgar no se le da el tiro.jpg
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22 A la pista salen Mati y Mireya.jpg
23 Terminator entrega el primer punto rojo.jpg
24 En línea de tiro Pato lanza con toda precisión.jpg
25 Esta vez Andrés tiene un gran tino y se lleva el punto.jpg
26 Veloci celebra el segundo punto.jpg
27 Los azules vienen con todo y Giovana también gana la carrera.jpg
28 Jawy sorprende y vence a Daniel Corral.jpg
29 Macky entrega el sexto punto y match point a su equipo.jpg
30 Los azules arrasan en la Batalla Colosal de Exatlón México.jpg
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