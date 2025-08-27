Este es el programa que reemplazará a Survivor México muy pronto y ya hay fecha de estreno

Mientras Survivor México 2025 llega a su cierre de temporada, Azteca UNO ya tiene listo el relevo. Y no es cualquier cosa: vuelve el universo Exatlón, y lo hace con doble dosis de adrenalina. Aquí te contamos todos los detalles que debes saber.

Primero, el lunes 1 de septiembre, se estrena Exatlón Cup, una competencia internacional que enfrentará a México contra otros países. Y justo una semana después, el lunes 8 de septiembre, llega Exatlón Draft: El Ascenso, una etapa previa al arranque de la nueva temporada del programa.

Ambos realities tomarán el horario estelar de Survivor, así que la emoción sigue viva en la pantalla chica. Esta movida marca el inicio de un nuevo ciclo dentro del formato, y promete mantener al público pegado al sillón.

¿De qué trata la Exatlón Cup y qué países participarán?

La Exatlón Cup 2025 reunirá a atletas de élite que han participado en distintas versiones del reality alrededor del mundo. En esta edición, competirán equipos de México, Alemania, Hungría, Rumania y Estados Unidos.

Será una competencia internacional de alto rendimiento, con circuitos físicos exigentes y duelos llenos de estrategia, fuerza y trabajo en equipo.

Hasta ahora, se sabe que Mati Álvarez y Paulette Gallardo representarán a México en la competencia, y se espera la presencia de figuras potentes, con experiencia en este tipo de desafíos.

Esta fase no solo será emocionante para los fans del programa, también marcará el inicio oficial del camino rumbo a la nueva temporada de Exatlón México.

¿Qué es el Exatlón Draft: El Ascenso y por qué no hay que perdérselo?

Exatlón Draft, también llamado El Ascenso, es una fase especial del reality donde nuevos aspirantes competirán por un lugar en la próxima temporada oficial. Es como una antesala donde se pone a prueba su nivel físico, mental y emocional para ver quién tiene lo que se necesita.

Los retos no serán nada sencillos. De hecho, están diseñados para seleccionar solo a los mejores, quienes podrían convertirse en los próximos protagonistas del programa más extremo de la televisión mexicana.