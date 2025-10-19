Exatlón México | Batalla por La permanencia |La Supervivencia se define en un duelo que nadie quiere perder
Los equipos Rojo y Azul se enfrentan en una batalla que pondrá a prueba su fuerza, estrategia y corazón para seguir con vida en Exatlón México.
La emoción en Exatlón México alcanzó su punto más alto con la esperada Batalla por la Supervivencia, donde los equipos Rojo y Azul se enfrentaron en un duelo lleno de adrenalina, estrategia y momentos que dejaron al público al borde del asiento. Ninguno quiere ceder terreno, pues cada punto es crucial para evitar el temido duelo de eliminación
