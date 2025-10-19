inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Batalla por La permanencia |La Supervivencia se define en un duelo que nadie quiere perder

Los equipos Rojo y Azul se enfrentan en una batalla que pondrá a prueba su fuerza, estrategia y corazón para seguir con vida en Exatlón México.

Redacción Azteca UNO
La emoción en Exatlón México alcanzó su punto más alto con la esperada Batalla por la Supervivencia, donde los equipos Rojo y Azul se enfrentaron en un duelo lleno de adrenalina, estrategia y momentos que dejaron al público al borde del asiento. Ninguno quiere ceder terreno, pues cada punto es crucial para evitar el temido duelo de eliminación

