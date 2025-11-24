Exatlón México: “Lo que se ve no se pregunta”. Humberto aclara la verdad sobre su “relación” con Ella Bucio y su opinión sobre el poliamor

En uno de los momentos más intensos fuera de la novena temporada de Exatlón México. Humberto rompió el silencio sobre los rumores que lo vinculan sentimentalmente con Ella Bucio. Con un saludo y mensaje fuerte para la familia roja, el atleta aseguró que “lo que se ve no se pregunta”. Y aunque no está en posición de confirmar una relación formal, sí dejó en claro que existe algo entre los competidores.

Humberto habla sobre la claridad de los límites personales

Durante la transmisión, Humberto fue muy enfático al señalar que respeta la citación personal de Ella, fuera de la competencia. “Ella tiene un tema de acuerdos, no sé qué pase afuera, no me meto en eso, son sus cosas y ella tendrá que resolverlo”., Dejando en claro en todo momento, que él no iniciaría una relación formal con Ella mientras la atleta mantenga vínculos con otras personas, afirmando que este tipo de relaciones no son de su agrado. “No soy quién para juzgar, pero personalmente no me gustaría estar con alguien que tenga otra relación más”, agregó.

Rumores vs. realidad entre Humberto y Ella dentro de Exatlón México

Los fans de Exatlón México, preguntaron de manera directa a Humberto sobre la relación que mantiene con la competidora de la familia roja. a lo que el deportista comentó: "No les voy a mentir, oficialmente no hay nada aún, pero si algo es evidente, es evidente”. Humberto deja entrever que existe una química natural, pero que cualquier paso hacia una relación dependerá de que los asuntos de Ella, afuera estén resueltos primero.

Entre la amistad y la estrategia

El atleta también aclaró que, dentro de la novena temporada de Exatlón México la prioridad para él y para Ella, es competencia, pues su enfoque se encuentra en los objetivos y estrategias del equipo, y no en relaciones personales. “Cada uno viene por objetivos, somos inteligentes para esperar las cosas”, señaló.

Con estas declaraciones, Humberto reafirma su compromiso con la novena temporada de Exatlón México, dejando a los fanáticos esperando a que el tiempo confirme o derribe la “relación” entre Humberto y Ella.