SEP suspende clases de última hora por megapuente

¡Atención, padres y madres de familia! La Secretaría de Educación Pública confirmó lo que muchos ya sabían, pues se espera la llegada de un nuevo megapuente que suspenderá las clases durante esta semana. Si quieres conocer más respecto a lo dicho por la SEP, quédate con nosotros.

Como sabes, el calendario escolar 2025 - 2026 de la SEP se presentó a mediados de este año y, en él, se vislumbran todos los días de asueto escolar que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán en el 2025. Uno de ellos se llevará a cabo este fin de semana, ¿cuál es la razón?

SEP: ¿Por qué no hay clases el viernes 28 de noviembre?

Después de lo vivido hace unos días en donde los alumnos de nivel básico en el país vivieron dos días de asueto estudiantil por el viernes 14 y lunes 17 de noviembre, estos volverán a sus casas este mismo fin de semana, más precisamente el 28 de noviembre.

Y es que, de acuerdo con el calendario entregado por la SEP, este viernes 28 de noviembre del 2025 se llevará a cabo la Junta de Consejo Técnico Escolar, misma que se realiza los últimos viernes de cada mes y que, curiosamente, será la última que habrá en el año considerando que en diciembre no se lleva a cabo esta.

Dicho lo anterior, los alumnos tendrán solamente cuatro días de periodo escolar durante esta semana y antes del término de noviembre, pues a partir de la próxima semana llegará el último mes del año y, con ello, la posibilidad para que los estudiantes cierren de la mejor manera el año en cuanto a educación se refiere.

¿Cuántos puentes quedan en el año, según el calendario SEP?

Después de que noviembre destacara por la cantidad de días sin clases que los estudiantes tuvieron, vale decir que el calendario de la SEP no contempla puentes o megapuentes para diciembre del 2025. No obstante, sí presenta las vacaciones de invierno, mismas que comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre.