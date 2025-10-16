Exatlón México: Koke Guerrero dedica su segunda medalla a su gimnasio y promete romper récord de medallas

Koke Guerrero, una de las figuras más queridas de Exatlón México, volvió a brillar al ganar su segunda medalla en la tercera semana de competencia, consolidándose como uno de los grandes favoritos de la temporada. Tras su victoria, el atleta dedicó unas emotivas palabras a su comunidad del gimnasio, donde forjó la disciplina y el carácter que hoy lo mantienen en la cima del reality deportivo. “Esta medalla es para ustedes, los extraño mucho y quiero que reciban algo desde aquí, porque gracias a su apoyo y esfuerzo soy quien soy hoy”, expresó.