Adiós con el corazón: Michell Tanori habla tras su eliminación de Exatlón México responde a todas las preguntas de sus fans

La emoción se había apoderado de Exatlón México con la llegada de Michell Tanori, una de las atletas más queridas y esperadas por los fans del reality deportivo más importante de México. No obstante, su reciente eliminación dejó un vacío entre los fans, quienes, pues para muchos, esta era una atleta que esperaban ver llegar a la gran final de la competencia.

Michell Tanori la eliminada de este domingo de Exatlón México: “Lo di todo, y eso me deja tranquila”

Dentro de sus primeras declaraciones, después de tener que abandonar la novena temporada y en entrevista donde respondió a las dudas de todos los fans en directo, Tenori, fue muy emocional al señalar que “Me voy con el corazón tranquilo, porque sé que entregué todo. En cada circuito, en cada duelo, di lo mejor de mí. No me guardé nada”,

Para nadie es un secreto que dentro de su corta permanencia dentro de la novena temporada, la atleta demostró consistencia, fortaleza y una capacidad admirable para sobreponerse a la presión, aspectos que suman importancia si es que se toma en cuenta que este año los circuitos se han visto marcados por los accidentes, lesiones y por supuesto la constante agonía de saber que si fallas un segundo todo el sueño está perdido.

Una temporada intensa marcada por emociones fuertes

La novena temporada del reality ha sido una de las más duras y competitivas. Entre lesiones, eliminaciones sorpresivas y rivalidades, Michell fue testigo de momentos difíciles, como la salida de Paola tras su accidente. “Ver a una compañera salir por lesión te deja en shock. Nadie quiere irse así, todos venimos a competir y a disfrutar”, comentó la atleta.

El cariño del público y su mensaje de despedida

Tras su salida de la novena temporada, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo para la atleta, en donde se elogia su disciplina, actitud siempre positiva y su humildad dentro de la competencia. “A todos los que me apoyaron desde casa, gracias".

