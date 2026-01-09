Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | “En la crisis nace el carácter”: Rosique enciende la supervivencia y las mujeres quedan en riesgo

La primera prueba de supervivencia de la noche en Exatlón México estuvo cargada de tensión desde el inicio, luego de que Antonio Rosique advirtiera que es en la crisis donde el carácter de los atletas se convierte en combustible para competir. Con las mujeres en riesgo, el equipo Rojo estrenó un nuevo grito de guerra para fortalecerse anímicamente, mientras que el momento más delicado se vivió cuando Leo sufrió un accidente inesperado durante el circuito, situación que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico; afortunadamente, la lesión no representó un riesgo mayor.