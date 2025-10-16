Exatlón México| Programa completo | Estrategias, tensiones y sorpresas: así se vive el programa deportivo más intenso

Exatlón México vive una de sus semanas más intensas y estratégicas, donde cada competencia, medalla y enfrentamiento cuenta. Los equipos rojo y azul llegan con ánimos renovados y emociones a flor de piel, dispuestos a darlo todo en cada circuito, sabiendo que una victoria puede cambiar por completo el rumbo de la temporada. La medalla se han convertido en símbolo de orgullo, La Villas 360 en espacios de poder, y los atletas en piezas clave de una batalla donde la resistencia física se mezcla con la fortaleza mental.