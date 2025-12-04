Elektra tiene casi a mitad de precio esta moto verde de 250 CC: con envío y MSI
Este modelo de motocicleta tiene todo para ser de las mejores. Te decimos sus características.
Elektra sorprendió con una oferta difícil de ignorar: una moto Italika verde de 250 CC con un descuento cercano al 50 por ciento. Además de su potencia y diseño llamativo, el modelo incluye envío y meses sin intereses, convirtiéndolo en una opción accesible para quienes buscan renovar su vehículo sin gastar de más.
La famosa tienda acaba de publicar en su sitio web una rebaja para aprovechar ya mismo. La motocicleta doble propósito Italika DM250 de color negro con verde está actualmente un precio más que accesible: $35,999, cuando anteriormente cotizaba a $51,999.
Las principales características de la moto en promoción de Elektra
- Cilindrada: 250 CC
- Rendimiento aproximado de combustible: 25.5 km/l
- Transmisión: estándar
- Capacidad de carga: 150 Kg
De acuerdo al portal, esta moto tiene un sistema de arranque eléctrico y de pedal que es muy fácil de utilizar. Además, cuenta con transmisión estándar, frenos delanteros y traseros de disco sencillo. Su suspensión delantera con horquilla invertida y la trasera es basculante mono shock, mismas que te brindan mayor adherencia, control y confort al manejar.
Por otra parte, el vehículo alcanza una velocidad máxima de hasta 100 kilómetros por hora, cuenta con un tanque con capacidad de 11 litros y un rendimiento de combustible de 25.5 kilómetros por litro, además soporta un peso de hasta 150 kilos. Cuenta con luz de halógeno para brindarte una mayor seguridad al conducir bajo distintas condiciones de luz y climáticas.
¿Qué es importante saber antes de comprar una moto?
Antes de comprar una moto, es clave tener en cuenta varios aspectos para asegurarte de elegir un modelo seguro, adecuado a tus necesidades y que puedas mantener sin problemas. Entre ellos, debes considerar:
- Tipo de moto que necesitas (determina si te conviene una scooter, una naked, una deportiva, una touring o una doble propósito)
- Cilindrada y potencia (influye en el consumo, la velocidad y la facilidad de manejo)
- Consumo de combustible (revisar cuántos kilómetros por litro rinde)
- Frenos y seguridad
- Altura y comodidad
- Costos de mantenimiento
- Seguro y documentación
- Marca y disponibilidad de repuestos
- Opiniones y reseñas
- Equipamiento adicional.