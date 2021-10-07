Exatlón: ¿Cambiará de equipo? Osirys es excluido por los Conquistadores.

Desde su ingreso a Exatlón México, Osirys no pudo negar ni dejar de demostrar su nivel de fanatismo por los Guardianes.

Y es que ser el fan número uno del reality show más demandante no ha sido fácil para el atleta, quien de acuerdo a los rojos es relegado por su equipo.

Fue Jahir Ocampo, capitán de Guardianes y a quien Chacorta admira profundamente, quien sugirió que el practicante de parkour ha tenido que aguantar los comentarios de parte de sus compañeros por ese fanatismo.

De hecho, una de las expresiones de admiración más reciente de El Faraón de Neza fue durante la llegada de las Fuerzas Especiales, pues no pudo contenerse al ver a Mati Álvarez y Heliud Pulido.

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Osirys se ha alejado un poco de su equipo

Si bien no han existido desplantes de parte de Conquistadores hacia él, el atleta sí ha tenido diferencias con Ximena Duggan y Macky González.

Chacorta se percibe distante dentro de su equipo, lo cual podría ser una señal de que no se siente cómodo.

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