Carmelita Correa presume espectacular y sensual figura desde las playas de ‘Exatlón’ en Instagram. (FOTO)

Desde las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes, Carmelita Correa presumió su espectacular figura en una fotografía que se convirtió en tendencia en Instagram.

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El exitoso programa sigue enloqueciendo a los televidentes; principalmente, porque la competencia día con día se vuelve más cardíaca, emocionante y con nuevos cambios que han sorprendido a propios y extraños.

Además, por la popularidad que han ganado los atletas, entre ellos, Carmelita Correa, quien gracias a su carisma, personalidad y físico, se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la competencia colosal.

Esto lo demostró en su más reciente fotografía de la popular red social, pues apareció con un outfit encantador que fue compuesto por una falda de mezclilla, unas botas negras, una blusa oscura y unos lentes de moda.

La postal no fue lo único que sobresalió de la publicación de la atleta que compite en salto con pértiga, pues escribió un breve mensaje con el cual busca llegar a quienes siguen su carrera y apariciones en la televisión.

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Ámate a ti mismo

Los corazones rojos y comentarios, entre los que se destacan halagos, piropos y buenos deseos, brotaron en la instantánea que revolucionó las redes sociales.