Cecilia Álvarez y Pato Araujo arreglaron sus diferencias tras contundente pelea en Exatlón: Héroes vs Titanes.

Los atletas se enfrentaron una vez más a los demandantes circuitos de Exatlón Titánes vs Héroes. El equipo azul sacó una dosis extra de energía para derrotar a sus contrincantes. Sin embargo, los rojos dejaron claro que se encuentran más preparados que nunca para seguir triunfando.



PRUEBA OLÍMPICA - RUTA TOKIO - FEMENIL

Cecilia Álvarez habló con Antonio Rosique sobre el altercado que se presentó en la batalla por la supervivencia con su compañero Pato Araujo. La integrante del equipo azul dijo ser la voz de muchas mujeres que aún no se atreven a denunciar las faltas de respeto, maltrato y violencia que sufren día con día.

Cecilia invitó a sus compañeras azules y rojas a unirse a ella, acción que el equipo rojo no secundó.

Por su parte, Carmelita pidió a la atleta dar el mismo respeto que exige y, aunque no se mostró de acuerdo con la actitud de Pato, solicitó que reconociera que lo había atacado adrede.

Pato ofreció una disculpa a Cecilia por sus comentarios y aseguró que, de ahora en adelante, sólo se enfocaría en su equipo.

La competencia inició con la desafiante prueba olímpica. Las mujeres se enfrentaron al circuito de máxima velocidad para ganarse un pase para TOKIO 2021.

El circuito fue a 10 puntos, los primeros 5 resultaron de eliminación directa. Las finalistas fueron Ana, Gloria, Zudikey, Cecilia y Natali.

En una intensa competencia con Natali Brito, Zudikey Rodríguez se coronó nuevamente como la ganadora de la desafiante prueba olímpica.

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BATALLA POR LA FORTALEZA

Los atletas no sólo se enfrentaron por la fortaleza, sino también por la oportunidad de romper el aislamiento un rato y conectarse en el Instagram Live de Exatlón.

Fuimos testigos de una competencia sumamente reñida, en ninguna ocasión Titanes o Héroes pudieron colocarse a la delantera de su oponente.

Evelyn fue la encargada de darle a Héroes su primer match point de la competencia, dejando el marcador 7-9.

Con un marcador 9-9, la fortaleza aún no tenía dueño; los atletas se enfrentaron a una intensa y muy demandante carrera de relevos. Por el lado azul, David y Evelyn; por el lado rojo, Zudikey y Aristeo.

Fue Zudikey Rodríguez quien logró concretar los tiros y, de esta forma, le otorgó por quinta vez la fortaleza a Titanes. El equipo rojo tuvo la oportunidad de salir del aislamiento y de conectarse con los seguidores en el Instagram Live.

Con tres puntos anotados durante la competencia, Zudikey se convirtió en la atleta más valiosa y tuvo la oportunidad de dormir en la habitación VIP.

TITANES han regresado con una dosis extra de fuerza, experiencia y preparación; HÉROES han demostrado su valentía y compromiso dentro de la competencia. Esta noche se enfrentarán a la primera batalla ¡COLOSAL! de la temporada, pero sólo uno de ellos logrará ganar el gran premio: Una noche mexicana. No te pierdas Exatlón Titanes vs Héroes a las 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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