Héroes y Titanes se enfrentaron a demandantes pruebas; Yusef Farah abandona las tierras de Exatlón.

Exatlón: Titanes vs Héroes continúa sorprendiendo a los televidentes con las duras y retadoras competencias a las que se enfrentan cada uno de los atletas, quienes siguen luchando por convertirse en el gran ganador del reality deportivo más exitoso de la televisión.

En la emisión de este domingo, los Héroes tuvieron que enfrentarse a la prueba adicional con dificultad media.

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Gracias a su trabajo en equipo fue que lograron arrastrar 4 pesadas llantas de un punto a otro. Una prueba que los agotó en exceso, pero que completaron con gran éxito.

En tanto, los Titanes mostraron dificultades para poder mover las pesadas llantas de un lugar a otro; sin embargo, al final, disfrutaron en equipo de la reunión de la victoria acompañados de una deliciosa cena.

Evelyn protagonizó un momento complicado cuando informó que le ardía el pie y solicitó el apoyo de un doctor debido a que un cien pies la picó en la noche, situación que le impidió participar en la siguiente competencia por la supervivencia.

Después, llegó la batalla por la supervivencia, que esta vez fue una de las pruebas más demandantes de la competencia que han enfrentado Héroes y Titanes.

Al principio, los Héroes comenzaron liderando la competencia, pero los rojos lograron remontar y tomar la delantera en el marcador.

Durante la competencia, Heliud sufrió una pequeña lesión en el cuello después de haber cruzado uno de los laberintos y que éste le cayera encima, por lo que fue a revisión médica y se determinó que podía continuar en la competencia.

Tras la difícil semana a la que se enfrentaron, Aristeo otorgó el punto de la victoria a Titanes y con el la posibilidad de continuar unidos una semana más.



Duelo de eliminación

Javi Márquez, Yusef Farah, mejor conocido como ‘León Libanés’ y Ernesto Cázares, se enfrentaron al circuito de las tuberías; cada uno contó con 5 vidas para defender su lugar en la competencia.

Javi logró meter en apuros a Yusef luego de ganar la carrera y dejar al atleta con una sola vida.

Yusef prolongó su estadía en las playas del Exatlón tras quitarle una vida más a Ernesto y dejarlo con su última vida disponible.

Al final, en una intensa competencia frente a Javi Márquez, Yusef Farah, el ‘León Libanés’, tuvo que abandonar las tierras y playas de Exatlón.

Esta noche, Héroes recibirán una nueva energía que llegará a las tierras y playas del Exatlón. Descubre de quién se trata en una noche que estará llena de emociones, pues la casa con todas las comodidades volverá a estar en juego.

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Los atletas se enfrentarán en una batalla por la fortaleza que desafiará sus habilidades. Héroes defienden y Titanes pelearan por conseguirla. ¿Quién ganará?, Exatlón: Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.