Mati Álvarez fue la segunda ganadora de la ‘Prueba olímpica, ruta Tokio’ en Exatlón: Titanes vs Héroes.

Los atletas se enfrentaron a una nueva aventura llena de adrenalina e incertidumbre en las playas de Exatlón: Titanes vs Héroes. Los concursantes dieron su máximo esfuerzo para conseguir puntos y así poner el nombre de su bando en lo alto.

Esta noche, los azules pagaron su castigo y llegaron a la fortaleza para limpiar y servir a los Titanes. Tras este desafortunado momento para el equipo Héroes, los atletas decidieron, con mucha convicción, dejar el corazón en los circuitos para ganar la fortaleza, comer y descansar bien.



RUTA TOKIO FEMENIL

Nuevamente, los atletas del Exatlón se enfrentaron a la Prueba olímpica, ruta Tokio. En esta ocasión, la competencia fue femenil en el circuito de máxima velocidad.

La primera ronda resultó de eliminación directa y la participante que sacó el turno número 11 fue quien pasó directamente a la segunda ronda. Ya en la gran final, se disputaron la victoria con dos vidas cada finalista.

Cecilia fue la atleta que obtuvo el número 11 en el sorteo que se realizó y automáticamente pasó a la segunda ronda.

Las atletas que se vieron cara a cara en la segunda ronda fueron Ana, Gloria, Carmelita, Mati, Natalia y Cecilia.

Tras una intensa competencia frente a su compañera Gloria Murillo, Mati Álvarez fue la atleta que logró conquistar el circuito y venció a sus rival, además se coronó como la segunda ganadora de la Prueba olímpica, ruta Tokio.

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DUELO DE LOS ENIGMAS

Esta noche, Titanes y Héroes se disputaron el Gran Premio del duelo de los enigmas. El equipo ganador tuvo la oportunidad de elegir una de las tres cajas en juego.

El duelo dio inicio con una batalla espectacular entre Aristeo Cazares y Patricio Razo, siendo el atleta de Héroes quien le otorgaría el primer punto a su equipo.

Por primera vez en la competencia, el bando de Héroes se mantuvo a la delantera. Sin embargo, Titanes resurgieron y fue Heliud Pulido quien otorgó la victoria a su equipo. Tras una carrera llena de adrenalina, Titanes dejó el marcador 10-8.

Pato Araujo le regaló a Rosique una pulsera hecha por manos mexicanas y agradeció al conductor su apoyo y la vibra que transmite.

Los Titanes decidieron elegir la caja número 1, la cual contenía el premio mayor: Una excursión en buggy.

Los Héroes han despertado y ahora estarán más alerta que nunca. El rival está creciendo cada día, ¿podrán los Titanes seguirse manteniendo invictos? Descúbrelo esta noche en otro desafiante duelo que llevará a los atletas al límite. Exatlón Titanes vs Héroes, 7:30 de la noche por Azteca UNO.

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