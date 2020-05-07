FOTOS: Así es como Mati Álvarez y Heliud Pulido, los ganadores de ‘Exatlón’ pasan sus días de cuarentena.

Mati Álvarez y Heliud Pulido lograron ganar la dos Copas Exatlón, la primera en la que buscaron a los mejores de México y la segunda, compitiendo con otros países, pero no solamente obtuvieron los premios, sino también el amor de todos sus fans en México. En estos momentos ambos atletas están viviendo la cuarentena en sus hogares.

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Después de cinco programas en los que tuvieron que regresar a las tierras del Exatlón para hacerle frente a otros deportistas de Grecia, Colombia y Turquía; los mexicanos Heliud Pulido originario de Veracruz y Mati Álvarez de Puebla volvieron a poner el nombre del país en alto por su gran rendimiento en el reality.

Mati Álvarez está pasando estos días de confinamiento al lado de su pareja y está aprovechando el tiempo para ejercitarse y no perder la condición. Todos los días comparte a través de sus redes sociales un poco de sus rutinas y de su vida diaria. La joven poblana sigue motivando a sus seguidores quienes ya la ven como un ejemplo a seguir.

Por otro lado, Heliud ha utilizado su tiempo libre para construir una canasta de Basquetbol en el que mostró un video de cómo fue que quedó en su cuenta de TikTok y que podrás ver aquí. Al igual que su compañera, sigue ejercitándose y manteniendo una dieta balanceada para que los efectos de la cuarentena por el sedentarismo no le afecten su rendimiento. Incluso ha presumido sus comidas en las stories de su cuenta de Instagram.

Después de estas 35 semanas que le dedicaron en total al concurso de Exatlón, los competidores por fin se encuentran en sus hogares con sus seres queridos y descansando todo el esfuerzo que se vio en cada episodio de la competencia deportiva.

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A pesar de que ya no los estemos viendo en la televisión, la marca que ambos atletas dejaron ha sido fuerte e imborrable.

