¿Quiénes serán los representantes del equipo de México para la Exatlón Cup 2020?Te los presentamos.

Una vez terminada la tercera temporada de Exatlón México, se dará paso a una nueva competencia en la que los participantes deberán dejar el alma en cada uno de los desafíos; sin embargo, esta torna un poco diferente, pues será una versión internacional, por lo que aquí te decimos quienes serán los representantes del equipo de México en Exatlón Cup 2020.

En esta temporada los países competidores serán Grecia, Turquía, Colombia y México, los cuales traerán a 4 representantes; para México los elegidos fueron Casandra Ascencio, Mati Álvarez, Heliud Pulido y Heber Gallegos, quienes tuvieron una gran participación en la última temporada de Extalón 2020 y llegaron a ser los finalistas.

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Mati Álvarez

Como bien se sabe, Mati se posicionó en primer lugar de la tercera temporada de esta dura batalla, pero su historia comienza unos tantos años más atrás cuando comenzó con su carrera deportiva.

A los 10 años empezó a practicar atletismo y desde entonces ha mostrado sus habilidades en la velocidad y en el salto de longitud, aunque en su último año de universidad, se cambió a heptatlón en donde necesita de velocidad, fuerza, agilidad y resistencia por las siete pruebas que se le piden.

Heliud Pulido

Fue, junto con Mati, el campeón de Exatlón y no es para menos, pues a lo largo de su vida ha sido todo un deportitsta de alto rendimiento dentro de su rama, el canotaje.

Sin duda, su agilidad, fuerza y resitencia los hizo explotar en cada prueba que el Exatlón le imponía; al igual que lo ha hecho es sus competencias de su deporte, en el cual ha participado en panamericanos, campeonatos internacionales y en Juegos Olímpicos.

Casandra Ascencio

Casandra no se queda atrás, ella obtuvo el segundo lugar dentro de Exatlón, pues sus años como atleta de alto rendimiento la ayudaron a cumplir con cada uno de las batallas a las que se enfrentaba en este programa.

Ella es una jugadora profesional de báquetbol, en donde ha tenido grandes oportunidades deportivas por sus talentos que demuestra dentro de este. Incluso, fue seleccionada en una universad de Korea del Sur, mientras que en México ha estado en la selección nacional de este deporte.

Heber Gallegos

Este atleta se consagró como uno de los más rápidos de esta tercer temporada, siendo así que también obtuvo el segundo lugar. Pero, detrás de su velovidad hay una gran historia, pues por años ha llevado una vida de atleta de alto rendimiento.

Por años se ha dedicado al atletismo, una disciplina en la que ha roto varios récords a nivel nacional, además de que ha obtenido excelentes posiciones en competencias mundiales.

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